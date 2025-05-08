АМКУ оштрафував «Леруа Мерлен Україна» на 1 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Леруа Мерлен Україна» на 1 млн грн за дворазове порушення законодавства про захист економічної конкуренції, йдеться в повідомленні АМКУ від 8 травня 2025 року.

Ключові факти

Компанія «Леруа Мерлен Україна» не надала запитувану інформацію на вимоги державного уповноваженого двічі – у лютому та серпні 2023 року, зазначено в повідомленні відомства.

За кожне порушення мережа магазинів Leroy Merlin отримала по 500 000 грн штрафу.

Порушення кваліфіковано за п. 13 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» – неподання інформації за запитом у встановлений строк.

Сума штрафу – максимальна, передбачена в подібних випадках (до 1% річного виторгу, але не менше за 85 000 грн).

Контекст

Французька мережа будівельно-господарських гіпермаркетів Leroy Merlin працює в Україні з 2010 року. З початку повномасштабного російського вторгнення Leroy Merlin закрила частину своїх супермаркетів в Україні – на Кільцевій дорозі, в ТРЦ Retroville у Києві та в ТЦ «Рів’єра» в Одесі. Продовжують свою роботу три магазини в столиці.

У березні 2022 року материнська компанія Adeo Group (входить до Groupe Mulliez) заявила, що Leroy Merlin в РФ буде діяти автономно. Однак у квітні 2023-го медіа повідомили, що Leroy Merlin намагається вивести бізнес із Росії через репутаційний тиск. Станом на травень 2025 року компанія офіційно не завершила цей процес.

Виторг ТОВ «Леруа Мерлен Україна» у 2024-му становив 1,8 млрд грн, що на 23 млн грн більше, ніж роком раніше.