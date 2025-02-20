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АМКУ согласовал покупку бывшими владельцами ТЦ «Караван» агрокомпании Владимира Костельмана

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал покупку бывшими владельцами сети ТЦ «Караван» ООО «Беларусь», которое принадлежит Владимиру Костельману. Об этом идет речь в решении АМКУ 20 февраля 2025 года.

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Ключевые факты

  • АМКУ предоставил разрешение ООО «Агродом Лидер» на получение контроля над ООО «Беларусь» путем приобретения доли в уставном капитале последнего. Это обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, говорится в сообщении АМКУ.
  • Владельцами «Агродом Лидер» являются Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков, согласно данным YouControl. Они владельцы сети солнечных электростанций в Украине, а ранее владели сетью торгово-развлекательных центров «Караван».
  • Владельцем компании по выращиванию зерновых культур ООО «Беларусь» является Владимир Костельман, говорится в данных YouControl. В 2018 году она вошла в Fozzy Group. Выручка компании в 2024 году выросла на 65%, до 211 млн грн. Она вышла из убытка в 71,1 млн грн в прибыль в 15,1 млн грн.
  • ООО «Беларусь» владеет 3683 земельными участками в Черниговской области общей площадью 4406 га.

Контекст

У Fozzy Group за первое полугодие 2024-го выручка выросла меньше, чем инфляция за этот период: 3% против 3,9%. А если бы не успех входящего в группу дискаунтера «Фора», то вообще было бы падение. Крупнейшая сеть группы – «Сильпо», на которую приходится более 70% выручки, сократила ее в первом полугодии 2024-го на 0,6%. Одна из возможных причин этого сокращения – уменьшение количества супермаркетов. Так, к концу 2023-го у «Сильпо» их было 316, сейчас – 308.

В марте 2024 года Fozzy Group закрыла одну из своих непродовольственных сетей – магазины электроники ringoo. «Мы поняли, что в нашем контексте у такой бизнес-модели нет перспектив для развития», – сообщала тогда пресс-служба Fozzy Group.

В то же время Fozzy Group начала работать в новой отрасли – медицинских услугах. Владелец компании Владимир Костельман инвестировал в открытие многопрофильной клиники Doctor Sam. Это первое заведение из запланированной сети, оно имеет площадь 1000 кв. м и расположено в ТРЦ Respublika Park.

А в августе 2024 года Костельман стал совладельцем крупнейшего детского онлайн-магазина Украины Pampik.

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