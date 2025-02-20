АМКУ погодив купівлю колишніми власниками ТЦ «Караван» агрокомпанії Володимира Костельмана

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив купівлю колишніми власниками мережі ТЦ «Караван» ТОВ «Білорусь», яка належить Володимиру Костельману. Про це йдеться у рішенні АМКУ 20 лютого 2025 року.

Ключові факти

АМКУ надало дозвіл ТОВ «Агродім Лідер» на набуття контролю над ТОВ «Білорусь» шляхом придбання частки у статутному капіталі останньої. Це забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, йдеться у повідомленні АМКУ.

Власниками «Агродім Лідер» є Андрій Гордієнко та Сергій Хрипков, випливає з даних YouControl. Вони – власники мережі сонячних електростанцій в Україні, а раніше володіли мережею торгово-розважальних центрів «Караван».

Власником компанії з вирощування зернових культур ТОВ «Білорусь» є Володимир Костельман, йдеться у даних YouControl. У 2018 році вона увійшла у Fozzy Group. Виторг компанії у 2024 році зріс на 65% до 211 млн грн. Вона вийшла зі збитку у 71,1 млн в прибуток в 15,1 млн грн.

ТОВ «Білорусь» володіє 3 683 земельними ділянками на Чернігівщині загальною площею 4 406 га.

Контекст

У Fozzy Group за перше півріччя 2024-го виторг зріс менше, ніж інфляція за цей період: 3% проти 3,9%. А якби не успіх дискаунтера «Фора», що входить у групу, то взагалі було б падіння. Найбільша мережа групи – «Сільпо», на яку припадає понад 70% виторгу, скоротила його у першому півріччі 2024-го на 0,6%. Одна з можливих причин цього скорочення – зменшення кількості супермаркетів. Так, станом на кінець 2023-го у «Сільпо» їх було 316, зараз 308.

У березні 2024-го Fozzy Group закрила одну зі своїх непродовольчих мереж – магазини електроніки ringoo. «Ми зрозуміли, що у нашому контексті така бізнес-модель не має перспектив для розвитку», – повідомляла тоді пресслужба Fozzy Group.

Водночас Fozzy Group почала працювати у новій галузі – медичних послугах. Власник компанії Володимир Костельман інвестував у відкриття багатопрофільної клініки Doctor Sam. Це перший заклад із запланованої мережі, він має площу 1000 кв. м і розташований у ТРЦ Respublika Park.

А у серпні 2024 року Костельман став співвласником найбільшого дитячого онлайн-магазину України – Pampik.