Нидерландский холдинг Veon вывел «Киевстар» на Nasdaq во время войны – шаг, который банкиры советовали отложить до мира. Основатель холдинга Оги Фабела объясняет, почему решили не ждать, как в процессе помог бывший госсекретарь США Майк Помпео и почему отношения компании с Офисом президента эволюционировали от угрозы национализации до совместного открытия торгов в Нью-Йорке. Интервью.