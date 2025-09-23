Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
11:14 хвилин
Нидерландский холдинг Veon вывел «Киевстар» на Nasdaq во время войны – шаг, который банкиры советовали отложить до мира. Основатель холдинга Оги Фабела объясняет, почему решили не ждать, как в процессе помог бывший госсекретарь США Майк Помпео и почему отношения компании с Офисом президента эволюционировали от угрозы национализации до совместного открытия торгов в Нью-Йорке. Интервью.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Когда в Украине закончится война, будет большой «дивиденд мира», считает основатель нидерландского телеком-холдинга Veon Оги Фабела, 59. Их актив здесь – оператор «Киевстар» на 23 млн абонентов.
В 2023 году Veon обязался инвестировать $1 млрд в украинскую экономику за пять лет. Больше всего компания направила в M&A: в 2025-м приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди – покупка облачного провайдера GigaCloud и сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.