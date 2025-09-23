Forbes Digital підписка
«Свириденко и Ермак стояли бок о бок». Как «Киевстар» вышел на биржу и почему изменились отношения с ОП, готовившим национализацию? Интервью с основателем материнской компании Veon

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

8 хв читання

Київстар на біржі та відносини з ОП і Єрмаком /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Основатель нидерландского телеком-холдинга Veon Оги Фабела Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Нидерландский холдинг Veon вывел «Киевстар» на Nasdaq во время войны – шаг, который банкиры советовали отложить до мира. Основатель холдинга Оги Фабела объясняет, почему решили не ждать, как в процессе помог бывший госсекретарь США Майк Помпео и почему отношения компании с Офисом президента эволюционировали от угрозы национализации до совместного открытия торгов в Нью-Йорке. Интервью.

Когда в Украине закончится война, будет большой «дивиденд мира», считает основатель нидерландского телеком-холдинга Veon Оги Фабела, 59. Их актив здесь – оператор «Киевстар» на 23 млн абонентов.

В 2023 году Veon обязался инвестировать $1 млрд в украинскую экономику за пять лет. Больше всего компания направила в M&A: в 2025-м приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди – покупка облачного провайдера GigaCloud и сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.

