ArcelorMittal Кривой Рог рассматривает возможность совместно с «Энергоатомом» построить малый ядерный реактор, сообщил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо в интервью Delo.ua. Высокие цены на электричество делают комбинат неконкурентным.
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Подробности:
- ArcelorMittal Кривой Рог заинтересован установить один из малых ядерных реакторов, для которых «Энергоатом» ищет выгодные локации, говорит Лонгобардо. Строительство, по его словам, займет минимум пять лет. Стоимость проекта пока неизвестна.
- Владельцем реактора, скорее всего, будет «Энергоатом», говорит Лонгобардо. ArcelorMittal, в свою очередь, может гарантировать выкуп всей электроэнергии, которую реактор будет генерировать.
- Компания также рассматривает возможность строительства электропечи, ветровой и солнечной электростанции для производства зеленой стали. «Но это покроет наш спрос максимум на 25%. Мы не в Саудовской Аравии, где весь год солнечно и СЭС работают по полной», – объясняет Лонгобардо.
- За последний год в структуре себестоимости металлургической продукции значительно возросла доля электроэнергии, говорит гендиректор «ArcelorMittal Кривой Рог». Его компания потребляет 250 МВт·ч, что стоит $200 млн в год.
- «Цены на электроэнергию настолько высоки, что делают наш бизнес неконкурентным», – добавляет он. В июне, по его словам, «ArcelorMittal Кривой Рог» платила по $135/МВт·год, когда в странах ЕС цены были ниже $100.
- «ArcelorMittal Кривой Рог» в очередной раз закончит год с убытком из-за дорогостоящего электричества, если Кабинет министров не вмешается, говорит Лонгобардо. «И, возможно, мы пересмотрим свое будущее в Украине», – добавил он.
Контекст
«ArcelorMittal Кривой Рог» – самый крупный производитель стального проката в Украине, специализирующийся на длинномерном прокате, в частности арматуре и катанке, с полным производственным циклом и мощностями для выпуска более 6 млн тонн стали, 5 млн тонн проката и 5,5 млн тонн чугуна ежегодно.
Кроме того, перебои с электроснабжением, вызванные российскими обстрелами, нанесли компании ущерб около $50 млн, говорил Лонгобардо в интервью Forbes Ukraine в ноябре 2024 года.
Из-за обстрелов энергетики все больше промышленных предприятий строят собственные электростанции для энергетической независимости. Например, металлургический «Метинвест», крупнейший потребитель электроэнергии в стране, за 3–4 года планирует обеспечить себя генерацией электроэнергии по меньшей мере на 50%. В 2025–2026 годах компания планирует инвестировать $26 млн в газовую генерацию и $18,1 млн в солнечную. Подробнее об этом читайте в статье «Как «Метинвест» идет к энергонезависимости?»
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