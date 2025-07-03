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ArcelorMittal Кривой Рог заинтересован установить один из малых ядерных реакторов, для которых «Энергоатом» ищет выгодные локации, говорит Лонгобардо. Строительство, по его словам, займет минимум пять лет. Стоимость проекта пока неизвестна.

Владельцем реактора, скорее всего, будет «Энергоатом», говорит Лонгобардо. ArcelorMittal, в свою очередь, может гарантировать выкуп всей электроэнергии, которую реактор будет генерировать.

Компания также рассматривает возможность строительства электропечи, ветровой и солнечной электростанции для производства зеленой стали. «Но это покроет наш спрос максимум на 25%. Мы не в Саудовской Аравии, где весь год солнечно и СЭС работают по полной», – объясняет Лонгобардо.

За последний год в структуре себестоимости металлургической продукции значительно возросла доля электроэнергии, говорит гендиректор «ArcelorMittal Кривой Рог». Его компания потребляет 250 МВт·ч, что стоит $200 млн в год.

«Цены на электроэнергию настолько высоки, что делают наш бизнес неконкурентным», – добавляет он. В июне, по его словам, «ArcelorMittal Кривой Рог» платила по $135/МВт·год, когда в странах ЕС цены были ниже $100.

«ArcelorMittal Кривой Рог» в очередной раз закончит год с убытком из-за дорогостоящего электричества, если Кабинет министров не вмешается, говорит Лонгобардо. «И, возможно, мы пересмотрим свое будущее в Украине», – добавил он.

Контекст

«ArcelorMittal Кривой Рог» – самый крупный производитель стального проката в Украине, специализирующийся на длинномерном прокате, в частности арматуре и катанке, с полным производственным циклом и мощностями для выпуска более 6 млн тонн стали, 5 млн тонн проката и 5,5 млн тонн чугуна ежегодно.

Кроме того, перебои с электроснабжением, вызванные российскими обстрелами, нанесли компании ущерб около $50 млн, говорил Лонгобардо в интервью Forbes Ukraine в ноябре 2024 года.

Из-за обстрелов энергетики все больше промышленных предприятий строят собственные электростанции для энергетической независимости. Например, металлургический «Метинвест», крупнейший потребитель электроэнергии в стране, за 3–4 года планирует обеспечить себя генерацией электроэнергии по меньшей мере на 50%. В 2025–2026 годах компания планирует инвестировать $26 млн в газовую генерацию и $18,1 млн в солнечную. Подробнее об этом читайте в статье «Как «Метинвест» идет к энергонезависимости?»