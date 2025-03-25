АРМА расторгает действующий договор с управителем «Моршинской» и объявит новый конкурс

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) разорвало договор с «Карпатскими минеральными водами», которая является управителем «Моршинской». Планируется объявление нового конкурса на отбор управителя. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в своем Telegram-канале.

Ключевые факты

«По данным налоговой, компания-производитель «Моршинской» IDS Ukraine продолжает работать на своих собственников и получает миллиардные прибыли», – пишет Дума. АРМА внесла десятки заявлений и запросов в АМКУ для получения заключения по управлению «Моршинской», однако за полтора года решений нет, добавляет она.

Договор с компанией «Карпатские минеральные воды» объявлен до расторжения (как нереализованный) и, соответственно, будет объявлен новый конкурс на отбор управителя, отмечает Дума.

По ее словам, парламент должен разблокировать управление корпоративными правами.

Контекст

В конце 2022 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовало корпоративные права россиян-акционеров холдинга IDS Ukraine, в который входят «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», «Миргородский завод минеральных вод», дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды «ИДС Аква Сервис». Среди акционеров компании – Михаил Фридман и партнеры, являющиеся также совладельцами «Альфа-групп». Их доля в компании была 55,8%, затем уменьшилась до 49,99%.

Корпоративные права IDS Ukraine Шевченковский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

В феврале 2023 года по итогам конкурса управителем арестованных корпоративных прав стала компания «Карпатские минеральные воды». Она принадлежит предпринимателю Сергею Устенко, который имеет завод в селе Струтин во Львовской области. Кроме минеральной воды «Карпатська Джерельна», на нем выпускают сладкую воду «Соковинка» и энергетический напиток Dragon. «Карпатские минеральные воды» входят в тройку крупнейших игроков на рынке минеральной и бутилированной воды.

В ноябре 2022 года детектив БЭБ обратился в Шевченковский райсуд за разъяснением, может ли АРМА самостоятельно увольнять и назначать гендиректора завода «Оскар»? Лишь в конце мая 2023 года суд объяснил: АРМА имеет право единолично управлять «Оскаром». В том числе назначать или прекращать полномочия гендиректора. Это противоречит закону об АРМА, утверждают в IDS. В решении суда компания усматривает «влияние компании «Карпатские минеральные воды» и называет последнюю рейдером.

«Договор с нами не подписан, и «Карпатские минеральные воды» не оказывают никакого влияния на оперативный контроль активов», – говорил в июне 2023 года Forbes Ukraine владелец компании Сергей Устенко.

Избрание управителем актива прямого конкурента не соответствует практике АРМА или его аналогов в ЕС, говорил в августе 2024 года в интервью Forbes Ukraine CEO IDS Ukraine Марк Ткачук. «Ни один меньший участник рынка, получающий в управление лидера рынка, априори не заинтересован развивать своего большего конкурента», – отмечал он. Дело лежит в АМКУ на рассмотрении, говорил Ткачук.