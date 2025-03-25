АРМА розриває діючий договір з управителем «Моршинської» і оголосить новий конкурс

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) розірвала договір з «Карпатськими мінеральними водами», яка є управителем «Моршинської». Планується оголошення нового конкурсу на відбір управителя. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у своєму Telegram-каналі.

Ключові факти

«За даними податкової, компанія-виробник «Моршинської» IDS Ukraine продовжує працювати на своїх власників і отримує мільярдні прибутки», – пише Дума. АРМА внесла десятки заяв і запитів до АМКУ для отримання висновку по управлінню «Моршинською», однак за півтора роки рішень немає, додає вона.

Договір з компанією «Карпатські мінеральні води» оголошений до розірвання (як нереалізований) і відповідно буде оголошено новий конкурс на відбір управителя, зазначає Дума.

За її словами, парламент має розблокувати управління корпоративними правами.

Контекст

Наприкінці 2022 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) заарештувало корпоративні права росіян-акціонерів холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Серед акціонерів компанії – Михайло Фрідман і партнери, які є також співвласниками «Альфа-груп». Їхня частка у компанії була 55,8%, потім зменшилась до 49,99%.

Корпоративні права IDS Ukraine Шевченківський райсуд Києва передав в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У лютому 2023 року, за підсумками конкурсу, управителем арештованих корпоративних прав стала компанія «Карпатські мінеральні води». Вона належить підприємцю Сергію Устенку, який має завод у селі Струтин на Львівщині. Окрім мінеральної води «Карпатська Джерельна», на ньому випускають солодку воду «Соковинка» та енергетичний напій Dragon. «Карпатські мінеральні води» входять до трійки найбільших гравців на ринку мінеральної та бутильованої води.

У листопаді 2022 року детектив БЕБ звернувся до Шевченківського райсуду за розʼясненням – чи може АРМА самостійно звільняти та призначати гендиректора заводу «Оскар»? Лише наприкінці травня 2023 року суд пояснив – АРМА має право одноосібно керувати «Оскаром». У тому числі призначати або припиняти повноваження гендиректора. Це суперечить закону про АРМА, стверджують в IDS. У рішенні суду компанія вбачає «вплив компанії «Карпатські мінеральні води» та називає останню рейдером.

«Договір із нами не підписаний і «Карпатські мінеральні води» не мають ніякого впливу на оперативний контроль активів», – казав у червні 2023 року Forbes Ukraine власник компанії Сергій Устенко.

Обрання управителем активу прямого конкурента не відповідає практиці АРМА чи його аналогів у ЄС, казав у серпні 2024 року в інтерв`ю Forbes Ukraine CEO IDS Ukraine Марко Ткачук. «Жоден менший учасник ринку, який отримує в управління лідера ринку, апріорі не зацікавлений розвивати свого більшого конкурента», – зазначав він. Справа лежить в АМКУ на розгляді, казав Ткачук.