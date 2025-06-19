Национальное агентство по розыску и менеджменту активов при осмотре арестованных активов, принадлежащих ООО «Бетонстрой», установили факты незаконного использования завода, ранее связанного с Виктором Медведчуком, сообщает пресс-служба АРМА 19 июня.

Ключевые факты

На объекте зафиксирована незаконная эксплуатация арестованных мощностей – изготовление и сбыт бетонных растворов, готовых к использованию. Также обнаружено использование специального транспорта, предназначенного для перевозки продукции.

Продолжается процедура поиска управляющего для этого актива.

АРМА считает, что этот случай является примером того, как арестованные активы, связанные с лицами, подозреваемыми в содействии государству-агрессору, пытаются вывести из-под контроля государства.

Агентство направило ряд запросов для получения информации с камер видеонаблюдения, доступа к системам мониторинга движения транспортных средств, получения данных о маршрутах, габаритно-весовом контроле и других характеристиках транспортных перевозок.

Контекст

В апреле 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование против Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. В сентябре того же года его обменяли на 215 украинских пленных, в том числе бойцов «Азова», и 55 россиян.

До начала войны Forbes оценивал состояние Медведчука в $620 млн, из которых $190 млн приходилось на личный транспорт, в том числе 92-метровую яхту Royal Romance, построенную в 2015 году. Ее первоначальная стоимость составила около $200 млн, но после санкций 2021 года она упала до половины. Яхта была зарегистрирована на оффшорной компании на Маршалловых островах.

Недавно АРМА начала процедуру поиска управляющего для ЧАО «Сегежа Ориана Украина», калушского производителя бумажной продукции, также связанного с Медведчуком.