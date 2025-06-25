Арестованный завод «Керамстрой» Медведчука и Козака оценили в 246 млн грн

Ключевые факты

ООО «Керамстрой» специализируется на производстве строительного кирпича и входит в число крупнейших производителей этого вида продукции в западном регионе Украины.

Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием немецкого производства, у него полностью автоматизирован цикл производства. Мощности предприятия позволяют производить до 4 млн единиц продукции ежемесячно.

В мае 2025 года АРМА начало конкурс по поиску управляющего для этого актива. В настоящее время продолжаются предварительные рыночные консультации, по результатам которых будут сформированы четкие критерии и квалификационные требования к потенциальным управляющим. После завершения этапа консультаций АРМА обнародует актив на электронной площадке Prozorro.

По результатам осмотра актива работники АРМА не выявили нарушений или фактов использования завода.

Контекст

Ранее во время осмотра другого арестованного завода Медведчука и Козака – ООО «Бетонстрой» – работники АРМА установили факты его незаконного использования и использования специального транспорта, который также был арестован.

В апреле 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование против Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. В сентябре того же года его и 55 россиян обменяли на 215 украинских пленных, в том числе бойцов «Азова».

До начала войны Forbes оценивал состояние Медведчука в $620 млн, из которых $190 млн приходилось на личный транспорт, в том числе 92-метровую яхту Royal Romance, построенную в 2015 году. Ее первоначальная стоимость составила около $200 млн, но после санкций 2021 года она упала до половины. Яхта была зарегистрирована на оффшорной компании на Маршалловых островах.