Компания Warren Buffett's Berkshire Hathaway могла незаметно сократить свою огромную долю в Apple в третьем квартале. Об этом пишет CNBC со ссылкой на новую регуляторную отчетность.

Подробности

В своем последнем квартальном отчете Berkshire отметила, что себестоимость ее инвестиций в акции компаний потребительского сектора снизилась примерно на $1,2 млрд. по сравнению с предыдущим кварталом. Эта категория в основном состоит из гигантской позиции конгломерата в Apple, что свидетельствует о том, что падение, вероятно, отражает дополнительную продажу акций Apple, пишет издание.

Отмечается, что акции Apple выросли более чем на 24% в третьем квартале, и этот скачок мог дать Баффетту заманчивую возможность зафиксировать прибыль.

Инвесторы получат больше ясности относительно точного размера позиции Berkshire в Apple, когда компания обнародует подробный отчет 13F для Комиссии по ценным бумагам и биржам США позже этого месяца. В нем будут раскрыты любые изменения в индивидуальных акционных позициях по состоянию на 30 сентября.

Баффетт ранее намекал, что сокращение доли в Apple было связано с налоговыми причинами, но другие предполагали, что масштаб продаж указывает на то, что так называемый Оракул из Омахи также беспокоился из-за высокой оценки Apple. Некоторые считали, что это также часть управления портфелем, поскольку доля Apple стала настолько велика, что в определенный момент составляла более половины инвестиционного портфеля Berkshire.

Berkshire уже 12 кварталов подряд является чистым продавцом акций, собрав более $6 млрд наличных денег в третьем квартале. Любимый когда-то показатель Баффетта для оценки фондового рынка – соотношение общей стоимости всех публично торгуемых акций США к валовому национальному продукту страны – достиг исторического максимума, дойдя до уровня, который когда-то он назвал «игрой с огнем».

Контекст

В 2024 году Баффетт устроил распродажу акций Apple, сократив две трети доли Berkshire – неожиданный шаг для инвестора, известного своей долгосрочной стратегией. Berkshire также снизила свою долю в Apple во втором квартале этого года. На конец июня производитель iPhone все еще оставался самым крупным активом Berkshire с 280 млн акций стоимостью $57 млрд.