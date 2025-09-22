Акции BYD Co. пережили наибольшее падение за три недели после сообщения о том, что инвестиционная компания Уоррена Баффетта продала свою долю в китайском производителе электромобилей. Об этом пишет CNBC 21 сентября.

Подробности

Акции упали на 3,6%, что сделало их одними из худших по показателям среди китайских компаний, зарегистрированных на бирже в Гонконге. Согласно отчету CNBC, опубликованному в воскресенье, Berkshire Hathaway полностью вышла из капитала BYD, что подтвердил представитель американской компании.

Отчет Berkshire Hathaway Energy, дочерней компании, владевшей акциями BYD, показал, что на 31 марта стоимость инвестиций составляла ноль, пишет CNBC. Berkshire владела акциями BYD более 15 лет, купив 225 млн акций в сентябре 2008-го. С тех пор до 31 марта этого года акции BYD выросли более чем на 4500% по сравнению с днем ​​перед первой покупкой.

Контекст

За последние два десятилетия BYD превратилась из малоизвестного китайского поставщика аккумуляторов для мобильных телефонов в крупнейшего в стране производителя электрических и гибридных автомобилей. Berkshire начала сокращать свою долю в середине 2022-го, и в прошлом году ее владения упали ниже 5%, что освободило компанию от обязанности раскрывать дальнейшие продажи в соответствии с правилами Гонконгской фондовой биржи.

Акции BYD упали примерно на 30% от исторического максимума, достигнутого четыре месяца назад, из-за роста обеспокоенности способностью компании противостоять конкуренции в условиях жесткой ценовой войны в Китае.