«Многие вещи сняты со стола до переговоров». Главный дипломат ЕС Каллас раскритиковала тактику переговоров Трампа

Общие облигации являются лучшим вариантом масштабного восстановления военного могущества ЕС, сказала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью Bloomberg . Она также критиковала раннюю переговорную тактику администрации Трампа по урегулированию войны России в Украине.

Ключевые факты

Каллас предупредила, что российская риторика набирает силу и что Европе потребуется масштабное перераспределение ресурсов.

В ЕС активизировались дискуссии о том, как увеличить расходы на оборону, и такие темы, как совместное финансирование, всё чаще становятся частью разговора. Каллас сказала, что блок также мог бы рассмотреть возможность перенаправления неиспользованных денег из фонда обновления после пандемии COVID.

«Я думаю, это краткосрочное финансирование, где нам действительно нужно найти, как мы можем использовать кредитное плечо и действовать действительно быстро, – сказала Каллас, добавив, что на столе переговоров были обычные облигации. – Но это тоже среднесрочное и долгосрочное финансирование, которое нам нужно рассмотреть».

Европейских лидеров повергло в шок, когда президент США Дональд Трамп начал переговоры с Россией, направленные на прекращение войны с Украиной, без участия Киева или Европы. Это заставило чиновников на континенте вовсю пытаться найти способ повлиять на разворачивающиеся события и убедиться, что в конечном соглашении не будет принесена в жертву безопасность Европы и Украины.

«Это требует все еще очень болезненных решений от государств-членов, – сказала Каллас. – Я думаю, это иллюзия, если мы думаем, что можем просто это сделать без перераспределения ресурсов или перестановки приоритетов».

По мнению Каллас, тактика переговоров США с РФ «не очень хорошая».

«Они уверяют нас, что не идут на уступки, – сказала она. – То, что мы видим в СМИ, нам кажется, что многие вещи уже были сняты со стола еще до начала переговоров, и я не думаю, что это очень хорошая тактика переговоров».

Каллас также подчеркнула, что любое соглашение, достигнутое без участия европейцев, не будет работать, поскольку Европа будет играть центральную роль в любых усилиях по достижению мира и возможному восстановлению.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон планировал встретиться с группой европейских лидеров 19 февраля, чтобы продолжить обсуждение путей укрепления обороноспособности Европы. Это следует за отдельной встречей, которую он провел 17 февраля, в которой приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Согласно анализу Bloomberg Economics, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим государствам континента в дополнительные $3,1 трлн в течение следующих 10 лет. Планировщики НАТО оценивают, что Альянсу придется потратить до 3,7% ВВП на оборону.

Лидеры ЕС рассматривают несколько вариантов увеличения расходов на оборону, например, запуск пункта об освобождении от фискальных правил ЕС, чтобы позволить странам увеличить расходы, не нарушая правила блока. Они также взвешивают возможность перенаправления существующих средств, включая средства из фонда обновления после пандемии на оборонные цели.