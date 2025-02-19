ЄС вивчає можливість спрямування «ковідних» €93 млрд на оборону – FT

Брюссель планує перенаправити €93 млрд з невикористаних коштів на відновлення після пандемії для посилення військових інвестицій, після того як адміністрація Трампа попередила про можливе зменшення підтримки безпеки Європи. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.
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Деталі
- За даними видання, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила цей варіант на зустрічі з Європейською народною партією. Загальні потреби ЄС у фінансуванні оборони оцінюються в €500 млрд на наступне десятиліття.
- Одним із варіантів є використання регіональних фондів розвитку та «спільного європейського фінансування». Офіційні особи обговорюють створення міжурядового фінансового механізму для оборони, що включатиме Великобританію та Норвегію.
- ЄС розглядає перенаправлення коштів з Фонду відновлення та стійкості (RRF), що складається з €800 млрд грантів і позик. Використання цих коштів потребує змін у правилах фонду, що мають бути схвалені більшістю країн ЄС і Європарламентом.
- Фон дер Ляєн оголосила, що країни ЄС зможуть збільшити свої оборонні бюджети без санкцій згідно з фіскальними правилами блоку.
Контекст
Дональд Трамп неодноразово погрожував виходом США з НАТО через недостатні внески союзників. У 2020 році він оголосив про виведення 12 000 американських військових із Німеччини, частина з яких мала повернутися до США, а решта – розміститися в Європі. Під час кампанії 2024 року він знову наполягав, що союзники мають виконати фінансові зобов’язання.
У грудні 2024 року ЄС почав обговорення створення Європейської програми інвестицій в оборону, що передбачає фонд у €500 млрд для фінансування військових проєктів.
14 лютого Bloomberg повідомив, що адміністрація Трампа закликає європейські країни купувати більше американської зброї та техніки для збереження НАТО.
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