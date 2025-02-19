«Я оцениваю их высоко. Результат есть». Путин прокомментировал переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «высоко» оценивает переговоры между Россией и США в Эр-Рияде . Об этом он сказал 19 февраля во время общения с журналистами, пишет «Интерфакс» .

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«Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть», – сказал Путин.

Он заявил, что Москва и Вашингтон «договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств».

Препятствование работе дипмиссий «ни к чему хорошему не приводит», сказал Путин. «У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать одни уборщицы», – заявил глава Кремля.

Контекст

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, продолжавшиеся 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны в Украине. Встреча Путина и Трампа обсуждалась, делегации будут работать над ее организацией, но вряд ли она состоится на следующей неделе, сказал после переговоров помощник президента РФ Ушаков.

Госсекретарь США Марк Рубио по итогам переговоров заявил, что для завершения войны в Украине «уступки должны совершить все стороны» в ответ на вопрос об отмене западных санкций против РФ. Американская сторона назвала переговоры «положительным и конструктивным разговором». Администрация президента Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о прекращении войны РФ против Украины, заверил европейских союзников Рубио.

США и РФ разработали трехступенчатый мирный план: 1) прекращение огня; 2) проведение выборов; 3) подписание мирного соглашения. Об этом сообщила журналистка Fox News Жаки Генрих со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Президент Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, запланированный на 19 февраля. По его словам, визит перенесен на 10 марта. «Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию… Договорились, что 10 марта я буду с визитом. А США – мы их ожидаем в Киеве», – сказал он во время пресс-конференции в Турции.