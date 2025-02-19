«Багато речей знято зі столу до переговорів». Головна дипломатка ЄС Каллас розкритикувала тактику перемовин Трампа

Спільні облігації є кращим варіантом масштабного відновлення військової могутності ЄС, сказала головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас в інтервʼю Bloomberg . Вона також критикувала ранню переговорну тактику адміністрації Трампа щодо врегулювання війни Росії в Україні.

Ключові факти

Каллас попередила, що російська риторика набирає сили і що Європі буде потрібний масштабний перерозподіл ресурсів.

У ЄС активізувалися дискусії про те, як збільшити витрати на оборону, і такі теми, як спільне фінансування, дедалі частіше стають частиною розмови. Каллас сказала, що блок також міг би розглянути можливість перенаправлення невикористаних грошей із фонду відновлення після пандемії COVID.

«Я думаю, що це короткострокове фінансування, де нам дійсно потрібно знайти, як ми можемо використовувати кредитне плече і діяти дійсно швидко, – сказала Каллас, додавши, що на столі переговорів були звичайні облігації. – Але це також середньострокове та довгострокове фінансування, яке нам потрібно розглянути».

Європейських лідерів шокувало, коли президент США Дональд Трамп розпочав переговори з Росією, спрямовані на припинення війни з Україною, без участі Києва чи Європи. Це змусило чиновників на континенті щосили намагатися знайти спосіб вплинути на події, що розгортаються, і переконатися, що в кінцевій угоді не буде принесена в жертву безпека Європи та України.

«Це вимагає все ще дуже болючих рішень від держав-членів, – сказала вона. – Я думаю, це ілюзія, якщо ми думаємо, що можемо просто зробити це без перерозподілу ресурсів чи перестановки пріоритетів».

На думку Каллас, тактика переговорів США із РФ «не дуже хороша».

«Вони запевняють нас, що не йдуть на поступки, – сказала вона. – Те, що ми бачимо у ЗМІ, нам здається, що багато речей уже було знято зі столу ще до початку переговорів, і я не думаю, що це дуже хороша тактика переговорів».

Каллас також підкреслила, що будь-яка угода, досягнута без участі європейців, не працюватиме, оскільки Європа відіграватиме центральну роль у будь-яких зусиллях щодо досягнення миру та можливого відновлення.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон планував зустрітися з групою європейських лідерів 19 лютого, щоб продовжити обговорення шляхів зміцнення обороноздатності Європи. Це слідує за окремою зустріччю, яку він провів 17 лютого, у якій взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Згідно з аналізом Bloomberg Economics, захист України та розширення власних збройних сил може обійтися найбільшим державам континенту у додаткові $3,1 трлн протягом наступних 10 років. Планувальники НАТО оцінюють, що Альянсу доведеться витратити до 3,7% ВВП на оборону.

Лідери ЄС розглядають кілька варіантів збільшення видатків на оборону, наприклад, запуск пункту про звільнення від фіскальних правил ЄС, щоб дозволити країнам збільшити витрати, не порушуючи правил блоку. Вони також зважують можливість перенаправлення існуючих коштів, включаючи кошти з фонду відновлення після пандемії на оборонні цілі.