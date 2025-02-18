«Для США встреча имела меньшее значение, чем для России». Реальные последствия переговоров между США и РФ в Эр-Рияде. Мнения дипломатических и международных экспертов

В Саудовской Аравии состоялись почти пятичасовые переговоры России и США по завершению войны в Украине. Forbes Ukraine спросил американских и украинских дипломатов и аналитиков, к каким последствиям может привести переговорный процесс, в который не вовлечена Украина и страны Европы?

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за три года официальные переговоры между делегациями США и России. Тема – завершение российско-украинской войны.

Госсекретарь Марко Рубио назвал беседу продуктивной и заявил, что все стороны должны пойти на уступки. Встреча «была неплохой», однако, несмотря на ожидания, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не состоится на следующей неделе, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тревожный контекст встречи добавил кризис в отношениях между США и Европой, который только углубился по результатам Мюнхенской конференции безопасности. И опасения, что Трамп попытается решить ключевые вопросы напрямую с Путиным – без привлечения к переговорному столу Украины и Европы. Президент Владимир Зеленский категорично заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и РФ.

О чем свидетельствует конец дипломатической изоляции России? И к каким последствиям может привести переговорный процесс? Forbes Ukraine спросил об этом американских и украинских аналитиков. Спойлер – оценки полярные.

Даг Клейн, политический аналитик Razom for Ukraine, внештатный аналитик Atlantic Council

Даг Клейн, политический аналитик Razom for Ukraine, внештатный аналитик Atlantic Council Фото Razom for Ukraine

США объявили о создании нового механизма для решения проблемных вопросов с РФ, фактически прекратив многолетнюю изоляцию Москвы. Трамп стремится к диалогу с Путиным и россиянами, не привлекая Украину или Европу.

Одна встреча не определит весь процесс, но важно, как быстро Вашингтон возобновит контакты с Киевом после этой встречи и предложит ли реальное соглашение по поводу минералов и гарантии безопасности. Настораживает то, что администрация Трампа уже подхватывает кремлевские нарративы, в частности идею выборов в Украине перед мирным соглашением.

Чтобы не оставаться в стороне, Украина должна убеждать США в двух ключевых вопросах: военная поддержка и возвращение 19 500 похищенных Россией детей. Европа, вероятно, должна помочь оплатить поставки американского оружия, а лидеры ЕС четко заявить: соглашение без возвращения детей неприемлемо.

Александр Хара, дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий

Александр Хара, дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Формируется новая геополитическая действительность. США все меньше учитывают интересы не только партнеров, но и древних союзников в Европе. Администрация Трампа меняет внешнеполитические приоритеты, сосредотачивая усилия на Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Визит спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа в Москву – первый шаг к нормализации отношений с РФ. Белый дом надеется привлечь Кремль к решению вопросов Ближнего Востока, в частности относительно Израиля и сдерживания Ирана.

Встреча в Эр-Рияде стала еще одним шагом к выводу России из дипломатической изоляции. Администрация Трампа верит, что уступки могут изменить курс Москвы и ослабить ее связи с Пекином.

Такими уступками могут стать компромиссы по отношению к Украине: отказ от НАТО, закрепление территориальных «реалий» и проведение выборов. США также могут снизить военное присутствие в Европе.

Кроме того, Вашингтон стремится договориться с РФ и Китаем о сокращении оборонного бюджета и ядерного арсенала. Однако без согласования с союзниками это поставит его в уязвимое положение, требуя значительного увеличения оборонных расходов и пересмотра стратегий сдерживания.

Роберт Хэмилтон, руководитель Eurasia Research в Foreign Policy Research Institute

Роберт Хэмилтон, руководитель Eurasia Research в Foreign Policy Research Institute Фото C-SPAN

Существуют две ключевые проблемы.

Во-первых, еще до этой встречи США отдали России два важных переговорных козыря: заявили, что Украина не вернет все территории, и отвергли ее членство в НАТО. Это сузило простор для торга и сместило позицию Вашингтона в сторону Кремля.

Во-вторых, США исключили из процесса Украину и союзников по НАТО, что делает возможное соглашение неустойчивым. Мир невозможен без согласия всех сторон, и такой подход является фундаментально ложным.

Предположение, что это часть большой стратегии, а Трамп пытается «оторвать» Россию от Китая – иллюзия. Москва слишком зависима от Пекина и не изменит своих отношений. В результате, Запад ослабится, а Украина окажется под угрозой уничтожения или оккупации Россией.

Мария Авдеева, старший аналитик Eurasia Program в Foreign Policy Research Institute

Мария Авдеева, старший аналитик Eurasia Program в Foreign Policy Research Institute Фото из личного архива

Архитектура безопасности в Европе больше не будет такой, как после Второй мировой. В релизе Госдепа есть неприемлемые для Украины моменты: США выступает как нейтральный посредник и не называет Россию агрессором. Это легализует насилие и закрепляет принцип «права силы».

РФ стремится расколоть союзников Украины, особенно США и Европу. Российские медиа уже отмечают, что Европа унижена, а Украину отстранили от принятия решений.

Еще один опасный сигнал – распространение в администрации Трампа российского нарратива о нелегитимности Зеленского и необходимости выборов. Это попытка Москвы протолкнуть выгодных кандидатов. Украина должна четко заявить: выборы состоятся, когда Киев сам определит время, а не по требованию РФ.

Безопасные гарантии остаются открытым вопросом. Членство в НАТО не рассматривается, а альтернативные механизмы безопасности не обсуждаются.

Важно, чтобы США четко объяснили, как они планируют предотвратить новую агрессию РФ.

Александр Краев, директор Программы «Северная Америка» в Совете внешней политики «Украинская призма»

Александр Краев, директор Программы «Северная Америка» в Совете внешней политики «Украинская призма» Фото из личного архива

Встреча была скорее дипломатической разведкой, как и предполагал госсекретарь США Марко Рубио. США не имели больших ожиданий, а Россия надеялась склонить Трампа на свою сторону, но тщетно.

Впрочем, Москва смогла донести свои требования до Вашингтона, что усложняет позицию Украины. Выполнить эти запросы будет непросто, что может ослабить стратегию администрации Трампа.

Больше о последствиях станет ясно после визита спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога в Киев. Теперь очевидно, что для США эта встреча имела меньшее значение, чем для России.

Роберт Бенсон, заместитель директора по вопросам нацбезопасности и международной политики в Center for American Progress

Роберт Бенсон, заместитель директора по вопросам нацбезопасности и международной политики в Center for American Progress Фото Center for American Progress

Встреча без Украины и Европы – это удар по союзникам и подарок Путину. Решение об Украине без ее участия – империалистический сценарий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс критикует европейские демократии, пока его партия подрывает демократию в США. Подольщаясь к России и читая лекции о недостатках Европы, он ослабляет трансатлантический альянс и поощряет автократов.

Последствия угрожающие: мир, где силу ставят выше дипломатии, а тайные соглашения подменяют принципы суверенитета и коллективной безопасности, десятилетиями поддерживающие глобальную стабильность.

Такое развитие событий – это не просто предательство Украины. Это шаг к расшатанному и беззаконному международному порядку, который может вовлечь США в новый конфликт.

Владислав Фарапонов, глава ОО «Институт Американистики»

Владислав Фарапонов, глава ОО «Институт Американистики» Фото из личного архива

Нет особых ожиданий от этого процесса – это пример того, как по-разному могут трактоваться сигналы. Для команды Трампа это не сближение, а выполнение обещаний, легко коммуницируемое внутри США.

Надеюсь, на этот раз администрация Трампа будет действовать хитрее: выслушает Россию, но не обязательно согласится. Им невыгодно навязывать Украине план, который она не сможет выполнить. Поэтому решения, заведомо невыгодного для Киева, не будет.

Джеймс Батчик, заместитель директора Europe Center в Atlantic Council

Эта неделя стала испытанием для Европы. Реакция на заявления администрации США изменилась с шока на конструктивные дискуссии о дальнейших шагах.

События в Мюнхене и Эр-Рияде напомнили о двух ключевых вещах:

1. Европа должна не просто требовать места за столом переговоров, а предлагать собственные инициативы, в частности санкций, замороженных активов РФ и boots on the ground.

2. ЕС имеет рычаги влияния на Вашингтон, но для этого требуется политическая воля. Дискуссии в Париже, хотя и без решения о военном контингенте в Украине, показали прогресс.

США действуют быстро, и Европа должна отвечать тем же – предложить четкий план действий, чтобы Вашингтон не мог ее игнорировать.

Александра Вакру, исполнительный директор Центра российских и евразийских исследований Дэвиса в Гарвардском университете, вице-президент KSE

Александра Вакру, исполнительный директор Центра российских и евразийских исследований Дэвиса в Гарвардском университете, вице-президент KSE Фото Hechler Photographers for Davis Center at Harvard University/daviscenter.fas.harvard.edu

Встреча в Эр-Рияде показала, что США и Россия видят себя «великими» государствами, решающими судьбу других, а Украину и Европу отодвинули на второй план. Путин надеялся на усталость США от войны, но, вероятно, не ожидал, что Трамп будет так стремиться к его приверженности.

РФ удалось добиться своего: Рубио согласился возобновить дипломатические каналы впервые с февраля 2022 года. В то же время Украина дала понять, что не прекратит огонь без реальных гарантий безопасности, которых ни США, ни РФ не предложили.

Европейские лидеры пытаются вмешаться в процесс – Макрон срочно созывает новый саммит. Однако справедливое мирное соглашение для Украины еще далеко, и этот переговорный процесс может затянуться на годы.

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