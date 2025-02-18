Увеличение расходов по обороне и гарантии безопасности Украины. Итоги встречи лидеров ЕС в Париже

Лидеры европейских стран на экстренном саммите в Париже не объявили о конкретных решениях, но ЕС и НАТО заявили о необходимости больше инвестировать в оборону и предоставить Украине надежные гарантии безопасности, пишет BBC 18 февраля. После этих переговоров президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону президентам США и Украины – Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

Ключевые факты

В переговорах в Париже приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Дании, Польши, Нидерландов и руководители НАТО и Евросоюза.

«Европа готова и хочет шагнуть вперед. Возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Готовы вкладывать гораздо больше средств в нашу безопасность. Детали еще предстоит определить, но обязательства ясны», – написал в соцсети X генсек НАТО Марк Рютте.

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон, организовавший встречу в Париже, подчеркнул, что европейцы должны «лучше, больше и вместе» инвестировать в оборону сейчас и в будущем.

«Для этого европейцы хотят ускорить реализацию своей собственной программы по обеспечению суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Работа будет продолжена на основе предложений Еврокомиссии – как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону», – заявил Макрон.

После переговоров в Париже он позвонил по телефону Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

«Мы стремимся к крепкому и долговременному миру в Украине. Для этого Россия должна прекратить агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе существует риск, что это прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения», – написал французский президент.

Зеленский также рассказал о разговоре с Макроном. «У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например, хрупкое прекращение огня, станет лишь очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы», – написал он 17 февраля вечером.

Британский премьер-министр Кир Стармер рассказал после саммита в Париже, что на следующей неделе отправится в США, чтобы обсудить с Трампом «ключевые элементы долгосрочного мира». По словам Стармера, в ближайшие дни он поговорит и с Зеленским, а затем европейские лидеры намерены провести еще одну встречу. Он подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть гарантировано США. «Гарантии безопасности со стороны США – единственный эффективный способ удержать Россию от нового нападения на Украину», – сказал британский премьер.

В преддверии Financial Times сообщило, что во время встречи в Париже некоторые европейские лидеры (прежде всего Германия, Польша и Испания) заявили о своем нежелании направлять миротворческие силы в Украину.

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Встреча американской и российской делегаций состоится в Эр-Рияде 18 февраля.

17 февраля высокопоставленные европейские лидеры встретились в Париже, чтобы обсудить свою реакцию на решение президента США Дональда Трампа начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.