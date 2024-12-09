Банки предоставили бизнесу 8,3 млрд грн кредитов на возобновление энергетики. Заявок в общем – на 69 млрд грн

С июня по ноябрь 2024 года украинские банки получили заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на сумму 68,6 млрд грн, из которых профинансировано 8,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 9 декабря. Валовый портфель кредитов для юридических лиц на энергетические нужды с учетом погашения достиг 5,2 млрд грн.

Подробности

В ноябре подано 307 заявок на 2,3 млрд грн, из которых одобрено 197 заявок на 3,8 млрд грн и выдано 202 кредита на общую сумму 2,6 млрд грн. Общая профинансированная с июня мощность генерации составляет более 390 мВт.

Основными направлениями финансирования стали газопоршневые когенерационные установки (185 мВт), дизельные и бензиновые генераторы (102 мВт), солнечные электростанции (102 мВт). Проекты реализуются в 21 области страны.

Гражданам за отчетный период предоставлено кредитов на 129 млн грн, а за весь период с июня – на 547 млн грн. Валовый портфель кредитов для физлиц достиг 479 млн грн.

Контекст

С июня по октябрь 2024 года банки получили 2927 заявок от бизнеса на общую сумму 66,2 млрд грн в рамках программы финансирования восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает Национальный банк Украины. По состоянию на конец октября одобрены заявки на 11,7 млрд грн, из которых часть соглашений уже подписана, а остальные готовятся к подписанию. Валовый портфель кредитов для юридических лиц на энергетические нужды составил 3,4 млрд грн.

Только в октябре бизнес подал 443 новых заявки на 11,5 млрд грн. Банки одобрили 1699 заявок на 3,9 млрд грн и выдали 267 кредитов на общую сумму 1,56 млрд грн. За весь период с июня профинансированная мощность поколения составляла около 310 мВт.

В октябре граждане получили 1000 кредитов на 176 млн грн, увеличив валовый портфель кредитов для физических лиц до 366 млн грн.

По итогам дискуссии комитета по монетарной политике НБУ восемь из десяти членов прогнозируют сохранение учетной ставки на уровне 13% на следующем заседании в декабре, тогда как двое ожидают повышения до 14%. Ни один из членов комитета не прогнозирует ее понижения.