Биткоин впервые превысил отметку в $100 000. Что дало импульс главной криптовалюте

Курс биткоина впервые превысил отметку в $100 000. Инвесторы делают ставку на политическую и регуляторную поддержку со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, пишет FT . В четверг, 5 декабря, цена крупнейшей криптовалюты в мире выросла на 6,1%, до $103 800, что на более чем 50% больше, чем после победы Трампа на выборах в ноябре.

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Накануне Трамп объявил о назначении криптозащитника Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) – главного регулятора рынка. Это породило надежды на более благоприятный регуляторный климат для отрасли, отметило издание.

До этого Трамп уже избрал нескольких криптоэнтузиастов на руководящие должности, в частности, Говарда Лутника, который возглавит министерство торговли, и миллиардера Илона Маска, который займется повышением эффективности правительства. Для него создается Департамент правительственной эффективности – DOGE. Аббревиатура нового ведомства созвучна криптовалюте dogecoin, которую Маск рекламировал в интернете и которая взлетела почти на 150% со дня выборов.

Номинация Аткинса добавила дополнительный импульс ралли, вызванному запуском первых фондов, инвестирующих в биткоин в январе.

Росту биткоина также способствовал поток институциональных денег. Биржевые фонды, инвестирующие в криптовалюту, управляемые ведущими управляющими компаниями, в частности BlackRock и Fidelity, привлекли миллиарды с момента получения ими разрешения регулятора в январе.

Рост криптовалюты более $100 000 знаменует собой кардинальное изменение состояния сектора по сравнению с тем, что было два года назад, когда крах FTX в конце 2022 года повлек за собой кризис на рынке и привел к падению цены биткоина до $16 000.

Контекст

Избранный президент США заявлял о преимуществах биткоина во время своей предвыборной кампании и даже поддерживал новый бизнес, который основали его давние партнеры и поддержали его сыновья.

Он уже обещал превратить США в мировой криптовалютный центр и создать стратегический резерв биткоинов. Несмотря на то, что во время своего предыдущего президентства Трамп называл биткоин «аферой», он неоднократно высказывал положительные оценки этой криптовалюты.

Лидеры криптоиндустрии и инвесторы подталкивают Трампа к созданию национального резерва биткоинов, надеясь связать малорегулируемую и волатильную индустрию с будущим финансовой системы. Главный аргумент – токены на миллиарды долларов, при условии стремительного роста, помогут уменьшить государственный долг, что сейчас превышает $36 трлн.