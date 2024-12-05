Біткоїн вперше перевищив позначку в $100 000. Що дало імпульс головній криптовалюті

Курс біткоїна вперше перевищив позначку в $100 000. Інвестори роблять ставку на політичну та регуляторну підтримку з боку новообраного президента США Дональда Трампа, пише FT . У четвер, 5 грудня, ціна найбільшої криптовалюти у світі зросла на 6,1%, до $103 800, що на понад 50% більше, ніж після перемоги Трампа на виборах у листопаді.

Деталі

Напередодні Трамп оголосив про призначення криптозахисника Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) – головного регулятора ринку. Це породило надії на більш сприятливий регуляторний клімат для галузі, зазначило видання.

До цього Трамп вже обрав кількох криптоентузіастів на керівні посади, зокрема Говарда Лутніка, який очолить міністерство торгівлі, та мільярдера Ілона Маска, який займеться підвищенням ефективності уряду. Для нього створюють Департамент урядової ефективності – DOGE. Абревіатура нового відомства співзвучна з криптовалютою dogecoin, яку Маск рекламував в інтернеті і яка злетіла майже на 150% з дня виборів.

Номінація Аткінса додала додаткового імпульсу ралі, спричиненому запуском перших фондів, що інвестують у біткоїн у січні.

Зростанню біткоїна також сприяв потік інституційних грошей. Біржові фонди, що інвестують у криптовалюту, якими керують провідні управляючі компанії, зокрема BlackRock і Fidelity, залучили мільярди з моменту отримання ними дозволу регулятора в січні.

Зростання криптовалюти понад $100 000 знаменує собою кардинальну зміну стану сектору порівняно з тим, що було два роки тому, коли крах FTX наприкінці 2022 року спричинив кризу на ринку і призвів до падіння ціни біткоїна до $16 000.

Контекст

Обраний президент США заявляв про переваги біткоїна протягом своєї передвиборчої кампанії та навіть підтримував новий бізнес, який заснували його давні партнери та підтримали його сини.

Він уже обіцяв перетворити США на світовий криптовалютний центр і створити стратегічний резерв біткоїнів. Попри те, що під час свого попереднього президентства Трамп називав біткоїн «аферою», він неодноразово висловлював позитивні оцінки щодо цієї криптовалюти.

Лідери криптоіндустрії та інвестори підштовхують Трампа до створення національного резерву біткоїнів, сподіваючись повʼязати малорегульовану та волатильну індустрію з майбутнім фінансової системи. Головний аргумент – токени на мільярди доларів, за умови стрімкого зростання, допоможуть зменшити державний борг, що зараз перевищує $36 трлн.