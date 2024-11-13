Надежда на Трампа. Курс биткоина достиг $90 000, криптопредприниматели предсказывают дальнейшее удорожание. Есть ли причины?

После выборов президента США и победы Дональда Трампа биткоин обновил рекорд. Чем еще можно объяснить такой быстрый рост почти на 30% за неделю и сохранится ли эта тенденция до конца года?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США подняла курс биткоина до исторического максимума. Самая популярная в мире криптовалюта 12 ноября стоила $89 900, а ее капитализация достигла отметки в $1,7 трлн. 13 ноября курс превысил $90 000.

«Выборы в США и приход Республиканской партии к власти оказали большое влияние на рост биткоина, – говорит CEO Peanut.trade Александр Момот. – С демократами получили бы падение».

Последний рекорд биткоина был еще в марте 2024-го курс, когда он достиг $70 000.

Растет и вторая по популярности криптовалюта – эфириум, прибавившая 32% с 6 ноября.

Что влияет на курс криптовалют, кроме выборов в США, и что будет с ценой биткоина и эфириума в ближайшие месяцы? Forbes Ukraine спросил об этом у пяти украинских криптопредпринимателей.