Бізнес очікує на пожвавлення ділової активності, прискорення інфляції та девальвацію гривні – НБУ

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 100,6% проти 99,5% у другому кварталі 2024 року. Такі результати опитування Національним банком керівників компаній у третьому кварталі 2024-го (опитування проводилося у серпні). Бізнес дещо поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, зберіг позитивні прогнози залучення інвестицій, натомість очікує помірного зростання інфляції та обмінного курсу, посилення браку працівників.

Ключові факти

Бізнес відновив позитивні оцінки обсягів виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 3,7% (у другому кварталі – мінус 0,3%).

Вперше за вісім місяців відбулося погіршення інфляційних очікувань. У найближчі 12 місяців бізнес прогнозує річну інфляцію на рівні 9,7% порівняно з 9% у попередньому кварталі. Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 81,1% респондентів.

Вкотре посилилися очікування щодо девальвації гривні. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 43,72 грн/$.

Погіршилися оцінки поточного фінансово-економічного стану підприємств. Баланс відповідей становив мінус 6% порівняно з мінус 4,3% у попередньому кварталі. Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікують респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше – сільського господарства, транспорту та зв’язку.

Учасники опитування зберегли низькі очікування щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – мінус 10,9% (у другому кварталі – мінус 10,7%). Негативні прогнози надали респонденти усіх видів економічної діяльності. Найпесимістичнішими у своїх оцінках були респонденти галузей будівництва та добувної промисловості.

Контекст

У вересні в українських підприємств збереглися оптимістичні очікування на наступні три та шість місяців, а плани на два роки трохи покращилися на тлі суттєвого зростання попиту на продукцію. Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу, засвідчили результати щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у вересні серед 473 промислових підприємств.

У вересні 2024 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від НБУ зріс до 48,7 з 48,4 у серпні. Для порівняння: у вересні минулого року ІОДА становив 50,1, перевищивши нейтральний рівень.

Поліпшенню очікувань бізнесу у вересні сприяла низка чинників, зокрема пожвавлення внутрішнього попиту, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та доріг, стабільна робота морського коридору та інші. Продовжували стримувати ділову активність обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне тощо.