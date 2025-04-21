Бизнес оценил работу таможни лучше всего за последние 10 лет – EBA

Интегральная оценка «Таможенного индекса» выросла до 3,4 балла из 5 возможных, что является самым высоким показателем за всю историю проведения исследования (3,24 балла в 2023 году). Об этом свидетельствуют результаты новой волны опроса за 2024 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express в Украине. Несмотря на рост, индекс остается в нейтральной плоскости.