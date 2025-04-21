Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Бизнес оценил работу таможни лучше всего за последние 10 лет – EBA

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Интегральная оценка «Таможенного индекса» выросла до 3,4 балла из 5 возможных, что является самым высоким показателем за всю историю проведения исследования (3,24 балла в 2023 году). Об этом свидетельствуют результаты новой волны опроса за 2024 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express в Украине. Несмотря на рост, индекс остается в нейтральной плоскости.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Два из трех компонент индекса показали улучшение: качество таможенных услуг и уровень коррупции. Зато оценка работы системы «Единое окно» несколько снизилась.
  • Качество таможенных услуг и профессионализм должностных лиц получили самую низкую оценку среди составляющих индекса – 3,08 балла (против 2,76 в 2023 году). 60% респондентов считают качество услуг удовлетворительным, а доля недовольных уменьшилась: 14% оценивают его как низкое, 2% – как очень низкое (в 2023 году – 25% и 6% соответственно). Высоким качество считают 22%, очень высоким – 2%.
  • Уровень коррупции оценили в 3,53 балла (3,2 в 2023 году). Хотя 53% респондентов считают, что он не изменился, 23% отмечают его незначительное уменьшение, а 18% – существенное. Лишь 6% считают, что коррупция выросла (против 14% в прошлом году).
  • Система «Единое окно» традиционно имеет высокую оценку среди компонентов индекса, хотя в этом году она снизилась до 3,59 балла (с 3,77 в 2023 году). Работу системы оценивают положительно 45% (хорошо) и 12% (очень хорошо), 33% считают ее удовлетворительной, а 10% выразили негативные оценки.
  • Бизнес чаще всего жалуется на контроль со стороны Госпотребслужбы и взаимодействие с отделом таможенной стоимости. Проблемы с корректировкой таможенной стоимости указали 60% респондентов (46% в 2023 году, 37% в 2022-м).
  • Дополнительный таможенный контроль проходили 39% компаний, задержки без объяснений – 34%, физическое освидетельствование с полной выгрузкой товара – 22%. О переклассификации кода УКТВЭД сообщили 38% (27% в прошлом году).
  • 70% компаний планируют получить статус АЭО или отдельные упрощения. Процедурой общего транзита пользуются 20% (14% в 2023 году), транзитными упрощениями – 15% (4% в прошлом году).
  • 30% компаний меняли место таможенного оформления за последний год, но в 71% случаев это не связано с проблемами оформления.

Контекст

Платформа «Пульс», собирающая отзывы бизнеса о взаимодействии с государством, к середине апреля получила более 60 000 оценок. Среди главных проблем, названных предпринимателями – высокий уровень налоговой нагрузки, непредсказуемые действия государства и регуляторных органов.

В «Пульсе» бизнес оценивает взаимодействие с госорганами, сообщает о барьерах и предлагает решения. Собранные комментарии анализируются с помощью инструментов ИИ. Больше об этом – здесь.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні