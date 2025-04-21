Бизнес оценил работу таможни лучше всего за последние 10 лет – EBA

Интегральная оценка «Таможенного индекса» выросла до 3,4 балла из 5 возможных, что является самым высоким показателем за всю историю проведения исследования (3,24 балла в 2023 году). Об этом свидетельствуют результаты новой волны опроса за 2024 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express в Украине. Несмотря на рост, индекс остается в нейтральной плоскости.
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Ключевые факты
- Два из трех компонент индекса показали улучшение: качество таможенных услуг и уровень коррупции. Зато оценка работы системы «Единое окно» несколько снизилась.
- Качество таможенных услуг и профессионализм должностных лиц получили самую низкую оценку среди составляющих индекса – 3,08 балла (против 2,76 в 2023 году). 60% респондентов считают качество услуг удовлетворительным, а доля недовольных уменьшилась: 14% оценивают его как низкое, 2% – как очень низкое (в 2023 году – 25% и 6% соответственно). Высоким качество считают 22%, очень высоким – 2%.
- Уровень коррупции оценили в 3,53 балла (3,2 в 2023 году). Хотя 53% респондентов считают, что он не изменился, 23% отмечают его незначительное уменьшение, а 18% – существенное. Лишь 6% считают, что коррупция выросла (против 14% в прошлом году).
- Система «Единое окно» традиционно имеет высокую оценку среди компонентов индекса, хотя в этом году она снизилась до 3,59 балла (с 3,77 в 2023 году). Работу системы оценивают положительно 45% (хорошо) и 12% (очень хорошо), 33% считают ее удовлетворительной, а 10% выразили негативные оценки.
- Бизнес чаще всего жалуется на контроль со стороны Госпотребслужбы и взаимодействие с отделом таможенной стоимости. Проблемы с корректировкой таможенной стоимости указали 60% респондентов (46% в 2023 году, 37% в 2022-м).
- Дополнительный таможенный контроль проходили 39% компаний, задержки без объяснений – 34%, физическое освидетельствование с полной выгрузкой товара – 22%. О переклассификации кода УКТВЭД сообщили 38% (27% в прошлом году).
- 70% компаний планируют получить статус АЭО или отдельные упрощения. Процедурой общего транзита пользуются 20% (14% в 2023 году), транзитными упрощениями – 15% (4% в прошлом году).
- 30% компаний меняли место таможенного оформления за последний год, но в 71% случаев это не связано с проблемами оформления.
Контекст
Платформа «Пульс», собирающая отзывы бизнеса о взаимодействии с государством, к середине апреля получила более 60 000 оценок. Среди главных проблем, названных предпринимателями – высокий уровень налоговой нагрузки, непредсказуемые действия государства и регуляторных органов.
В «Пульсе» бизнес оценивает взаимодействие с госорганами, сообщает о барьерах и предлагает решения. Собранные комментарии анализируются с помощью инструментов ИИ. Больше об этом – здесь.
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