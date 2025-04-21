Бізнес оцінив роботу митниці найкраще за останні 10 років – EBA

Інтегральна оцінка «Митного індексу» зросла до 3,4 бала із 5 можливих, що є найвищим показником за всю історію проведення дослідження (3,24 бала у 2023 році). Про це свідчать результати нової хвилі опитування за 2024 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та DHL Express в Україні. Попри зростання, індекс залишається у нейтральній площині.
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Ключові факти
- Два з трьох компонентів індексу показали покращення: якість митних послуг і рівень корупції. Натомість оцінка роботи системи «Єдине вікно» дещо знизилася.
- Якість митних послуг і професіоналізм посадових осіб отримали найнижчу оцінку серед складників індексу – 3,08 бала (проти 2,76 у 2023 році). 60% респондентів вважають якість послуг задовільною, а частка незадоволених зменшилася: 14% оцінюють її як низьку, 2% – як дуже низьку (у 2023 році – 25% і 6% відповідно). Високою якість вважають 22%, дуже високою – 2%.
- Рівень корупції оцінили у 3,53 бала (3,2 у 2023 році). Хоча 53% респондентів вважають, що він не змінився, 23% зазначають його незначне зменшення, а 18% – суттєве. Лише 6% вважають, що корупція зросла (проти 14% минулого року).
- Система «Єдине вікно» традиційно має найвищу оцінку серед компонентів індексу, хоча цього року вона знизилася до 3,59 бала (із 3,77 у 2023 році). Роботу системи оцінюють позитивно 45% (добре) і 12% (дуже добре), 33% вважають її задовільною, а 10% висловили негативні оцінки.
- Бізнес найчастіше скаржиться на контроль з боку Держпродспоживслужби та взаємодію з відділом митної вартості. Проблеми з коригуванням митної вартості зазначили 60% респондентів (46% у 2023 році, 37% у 2022-му).
- Додатковий митний контроль проходили 39% компаній, затримки без пояснень – 34%, фізичний огляд із повним вивантаженням товару – 22%. Про перекласифікацію коду УКТЗЕД повідомили 38% (27% минулого року).
- 70% компаній планують отримати статус АЕО або окремі спрощення. Процедурою спільного транзиту користуються 20% (14% у 2023 році), транзитними спрощеннями – 15% (4% минулого року).
- 30% компаній змінювали місце митного оформлення за останній рік, але у 71% випадків це не було пов’язано з проблемами оформлення.
Контекст
Платформа «Пульс», що збирає відгуки бізнесу про взаємодію з державою, на середину квітня отримала понад 60 000 оцінок. Серед головних проблем, названих підприємцями – високий рівень податкового навантаження, непередбачувані дії держави та регуляторних органів тощо.
У «Пульсі» бізнес оцінює взаємодію з держорганами, повідомляє про бар’єри та пропонує рішення. Зібрані коментарі аналізуються за допомогою інструментів ШІ. Більше про це – тут.
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