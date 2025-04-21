Бізнес оцінив роботу митниці найкраще за останні 10 років – EBA

Інтегральна оцінка «Митного індексу» зросла до 3,4 бала із 5 можливих, що є найвищим показником за всю історію проведення дослідження (3,24 бала у 2023 році). Про це свідчать результати нової хвилі опитування за 2024 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та DHL Express в Україні. Попри зростання, індекс залишається у нейтральній площині.