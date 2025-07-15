BlackRock Inc. во втором квартале привлекла $46 млрд в свои фонды, а активы достигли рекордных $12,5 трлн, несмотря на волатильность из-за пошлин Трампа во втором квартале. Об этом пишет Bloomberg 15 июля. В декабре 2024 года общий объем активов инвесткомпании составил $11,6 трлн.

Подробности

Инвесторы вложили $85 млрд в биржевые фонды и $29 млрд в акции, сообщила компания. Чистые поступления в долгосрочные инвестиции составили $68 млрд, включая $22 млрд в фонды управления наличными, но не оправдали прогнозов из-за выведения $52 млрд одним клиентом.

«Растущие отношения с клиентами обеспечивают более высокие и диверсифицированные комиссии», – отметил гендиректор Ларри Финк.

В начале квартала пошлины Трампа повлекли за собой падение рынков, но после 90-дневной паузы индексы S&P 500 и глобальные рынки возобновились.

BlackRock привлек $9,8 млрд в альтернативные инвестиции, усиливая позиции на частных рынках. Компания завершила покупку HPS Investment Partners за $12 млрд, а также заключила сделки с Global Infrastructure Partners и Preqin. BlackRock будет управлять $600 млрд альтернативных активов и планирует привлечь еще $400 млрд к 2030 году.

Прибыль на акцию выросла на 16%, до $12,05, превысив прогноз в $10,87. Доход увеличился на 13%, до $5,4 млрд. Акции BlackRock выросли на 8,4%, опередив S&P 500 (6,6%).

Контекст

В 2024 году BlackRock зафиксировала рекордный приток клиентских средств в размере $641 млрд. На 31 декабря 2024 года общий объем активов в управлении достиг $11,6 трлн.

Из общего объема $390 млрд поступило в ETF-фонды, $226 млрд – в акционные фонды, а $164 млрд – в облигационные. В четвертом квартале чистый приток в долгосрочные фонды составил $201 млрд, а общий приток достиг $281 млрд, превысив ожидания аналитиков.

Активы биткоина-ETF, запущенного BlackRock в 2024 году, достигли $50 млрд.