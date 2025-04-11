BlackRock зафиксировала сокращение притока инвестиций на фоне таможенной политики Трампа

Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock в первом квартале привлекла $83 млрд от клиентов, что меньше прогнозируемых аналитиками $105 млрд. На рынке усиливается неопределенность из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg 11 апреля.

Подробности

В январе-марте инвесторы вложили $107 млрд в биржевые фонды и $38 млрд – в фонды фиксированного дохода, свидетельствует отчетность компании.

В то же время чистая прибыль BlackRock снизилась на 4%, до $1,5 млрд ($9,6 на акцию) по сравнению с $1,6 млрд ($10,5 на акцию) годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 15%, до $11,3 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в $10,1.

Доход компании увеличился на 12%, до $5,28 млрд, что соответствует рыночным ожиданиям.

Объем активов под управлением BlackRock превысил рекордные $11,5 трлн на конец марта по сравнению с $10,5 трлн годом ранее, несмотря на отток $46 млрд от институциональных инвесторов в индексные фонды и $4 млрд – от инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В сегменте альтернативных активов компания привлекла $9,3 млрд, в том числе $7,1 млрд на частных рынках.

Гендиректор BlackRock Ларри Финк отметил, что клиенты обеспокоены неопределенностью в отношении рынков и экономики. По его словам, подобные периоды нестабильности, например финансовый кризис, пандемия или всплеск инфляции 2022 года, уже случались ранее из-за значительных изменений в политике и на рынках.

Контекст

После инаугурации в январе Трамп ввел 20-процентные пошлины на китайские товары, а 2 апреля объявил глобальные взаимные пошлины. К 10 апреля пошлины США на импорт из Китая выросли до 145%, а 11 апреля Китай в ответ повысил свои пошлины до 125%.

По данным ВТО, торговая война между США и Китаем грозит сокращением их товарооборота на 80%. Разделение мировой экономики на два блока может снизить глобальный ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.

Индекс доллара к валютам ключевых торговых партнеров США упал до 99,7, опустившись ниже 100 – редкое явление. А фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк значительно выросли.

Инвесторы ищут тихие гавани. Золото взлетело до рекордных $3200 за унцию 11 апреля. В целом на этой неделе цены на этот драгоценный металл выросли примерно на 5%.