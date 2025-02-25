DeepSeek ускоряет выпуск R2. Reuters узнал, когда ждать новую ИИ-модель

Китайский стартап DeepSeek ускоряет запуск преемника январской модели R1 и может сделать это до мая, пишет Reuters со ссылкой на три источника. В прошлом месяце компания из Ханчжоу спровоцировала распродажу на мировом фондовом рынке на сумму свыше $1 трлн, предложив более дешевую модель на основе искусственного интеллекта, превзошедшую многих западных конкурентов.

Ключевые факты

Два источника заявили, что DeepSeek планировала выпустить R2 в начале мая, но теперь хочет сделать это как можно раньше.

Компания надеется, что новая модель будет производить наилучшую кодировку и сможет размышлять на языках, кроме английского. Подробности ускоренного графика выпуска R2 ранее не сообщали.

Конкуренты все еще переваривают последствия появления R1, созданной на базе менее мощных чипов Nvidia, но при этом конкурентоспособной по сравнению с теми, на разработку которых американские технологические гиганты потратили сотни миллиардов долларов.

Ожидается, что запуск модели R2 от DeepSeek может стать поворотным моментом в индустрии ИИ. Успех DeepSeek в создании экономически эффективных моделей ИИ, вероятно, подтолкнет компании по всему миру ускорить собственные усилия.

Выпуск R2, вероятно, обеспокоит правительство США, определившее лидерство в области ИИ как национальный приоритет. Появление новой модели может еще больше активизировать китайские власти и компании, десятки из которых заявляют, что начали интегрировать модели DeepSeek в свои продукты.

Контекст

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфеном, 20 января представил DeepSeek R1 – модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Ее эффективность и низкая стоимость поставили под вопрос доминирование американских компаний в сфере ИИ, пишет WIRED. Успех DeepSeek стал результатом геополитического давления: из-за экспортных ограничений США китайские компании были вынуждены находить новые, более эффективные подходы к созданию ИИ.

DeepSeek не получает финансирования от крупных китайских корпораций, в частности, от Baidu, Alibaba или ByteDance, и развивается благодаря инвестициям из хедж-фонда High-Flyer Capital, которым руководит сам Вэньфен.

Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».

CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать значительно лучшие модели искусственного интеллекта после того, как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.

DeepSeek решил сделать код своих ИИ-моделей общедоступным, тем самым удвоив свои усилия по развитию искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Это позволит любому человеку загружать и дорабатывать или улучшать код, лежащий в основе R1 или других платформ.