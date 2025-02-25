DeepSeek прискорює випуск R2. Reuters дізнався, коли чекати нову ШІ-модель

Китайський стартап DeepSeek прискорює запуск наступника січневої моделі R1 і може зробити це до травня, пише Reuters із посиланням на три джерела. Минулого місяця компанія з Ханчжоу спровокувала розпродаж на світовому фондовому ринку на суму понад $1 трлн, запропонувавши дешевшу модель на основі штучного інтелекту, яка перевершила багатьох західних конкурентів.

Ключові факти

Два джерела заявили, що DeepSeek планувала випустити R2 на початку травня, але тепер хоче зробити це якомога раніше.

Компанія сподівається, що нова модель вироблятиме найкраще кодування і зможе розмірковувати мовами, крім англійської. Подробиці прискореного графіка випуску R2 раніше не повідомляли.

Конкуренти все ще перетравлюють наслідки появи R1, яка була створена на базі менш потужних чипів Nvidia, але при цьому конкурентоспроможна порівняно з тими, на розробку яких американські технологічні гіганти витратили сотні мільярдів доларів.

Очікується, що запуск моделі R2 від DeepSeek може стати поворотним моментом в індустрії ШІ. Успіх DeepSeek у створенні економічно ефективних моделей ШІ, ймовірно, підштовхне компанії в усьому світі прискорити власні зусилля.

Випуск R2, ймовірно, стурбує уряд США, який визначив лідерство в галузі ШІ як національний пріоритет. Поява нової моделі може ще більше активізувати китайську владу та компанії, десятки з яких заявляють, що почали інтегрувати моделі DeepSeek у свої продукти.

Контекст

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив DeepSeek R1 – модель штучного інтелекту з відкритим кодом. Її ефективність і низька вартість поставили під питання домінування американських компаній у сфері ШІ, пише WIRED. Успіх DeepSeek став результатом геополітичного тиску: через експортні обмеження США китайські компанії були змушені знаходити нові, більш ефективні підходи до створення ШІ.

DeepSeek не отримує фінансування від великих китайських корпорацій, зокрема від Baidu, Alibaba чи ByteDance, і розвивається завдяки інвестиціям з хедж-фонду High-Flyer Capital, яким керує сам Веньфен.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.

DeepSeek вирішив зробити код своїх ШІ-моделей загальнодоступним, тим самим подвоївши свої зусилля щодо розвитку штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Це дасть змогу будь-якій людині завантажувати і допрацьовувати або покращувати код, що лежить в основі R1 або інших платформ.