Руководители НАБУ, САП и ВАКС заявили о подготовке новой волны атак на антикоррупционные органы

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

В Национальном антикоррупционном бюро Украины ожидают новой волны атак на независимость антикоррупционных институций. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, пишет «Интерфакс-Украина» 5 сентября. Такие заявления также сделали глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и глава Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

  • «У нас есть информация о возможных подозрениях, которые могут быть вручены отдельным сотрудникам уже на следующей неделе. Ходят слухи об обысках и подготовке 11 подозрений. Точно мы этого не знаем, но из различных источников понимаем, что что-то готовится», – отметил Кривонос.
  • Он уточнил: «Что именно планируется – неизвестно, но что-то точно будет». Клименко подтвердил: «Имеем похожую информацию».
  • На вопрос, сохраняется ли угроза посягательств на независимость НАБУ и САП из-за смены их руководителей, Кривонос ответил: «Такой риск в будущем остается».
  • Руководитель САП добавил: «Перед предварительной атакой мы также получали подобные данные о подготовке наступления, урезании полномочий или обыске в НАБУ. Но мы не знали, насколько это будет жестко и цинично. Сейчас мы видим схожие сигналы о новом наступлении».
  • Михайленко заявила, что суд ожидает новую волну провокаций и кампании по дискредитации, которая может подорвать его независимость.
  • «Мы видим угрозы для независимости ВАКС, связанные с действиями отдельных групп лиц и властных структур», – отметила глава ВАКС. По ее словам, суд готовится к информационным манипуляциям и системной кампании по дискредитации, которая может быть более организованной, чем ранее.
  • Михайленко добавила: «Такие попытки всегда имели место, но сейчас мы ожидаем их эскалацию. Если угроза не уменьшится, мы предоставим более подробную информацию».

Контекст

21 июля утром СБУ и ГБР при поддержке Офиса генпрокурора провели более 70 обысков у работников НАБУ и САП.

На следующий день, 22 июля, правоохранительный комитет Верховной Рады на внеочередном заседании внес поправки в законопроект №12414, который сначала касался изменений в Уголовный процессуальный кодекс об исчезновении лиц без вести в условиях военного положения. Эти правки предусматривали ограничение деятельности НАБУ и САП, в частности их фактическое подчинение Офису генпрокурора. Законопроект уже прошел первое чтение и готовился ко второму.

В тот же день Верховная Рада поддержала 263 голосами законопроект №12414 в целом. Несмотря на протесты в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах, президент Владимир Зеленский подписал документ поздно вечером 22 июля.

23 июля из-за общественного резонанса президент провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

На следующий день, 24 июля, на сайте Верховной Рады появился президентский законопроект №13533, обозначенный как безотлагательный. Он предусматривал восстановление полномочий и независимости НАБУ и САП, отмененных законом №12414. 31 июля Верховная Рада приняла этот закон, а президент его подписал.

