У Національному антикорупційному бюро України очікують нової хвилі атак на незалежність антикорупційних інституцій. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, пише «Інтерфакс-Україна» 5 вересня. Такі заяви також зробили очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

Деталі

«Ми маємо інформацію про ймовірні підозри, які можуть бути вручені окремим співробітникам уже наступного тижня. Ходять чутки про обшуки та підготовку 11 підозр. Точно ми цього не знаємо, але з різних джерел розуміємо, що щось готується», – зазначив Кривонос.

Він уточнив: «Що саме планується – невідомо, але щось точно буде». Клименко підтвердив: «Маємо схожу інформацію».

На запитання, чи зберігається загроза посягань на незалежність НАБУ та САП через зміну їхніх керівників, Кривонос відповів: «Такий ризик у майбутньому залишається».

Керівник САП додав: «Перед попередньою атакою ми також отримували подібні дані про підготовку наступу, урізання повноважень чи обшуки в НАБУ. Але ми не знали, наскільки це буде жорстко й цинічно. Зараз ми бачимо схожі сигнали про новий наступ».

Михайленко заявила, що суд очікує нову хвилю провокацій та кампанії з дискредитації, яка може підірвати його незалежність.

«Ми бачимо загрози для незалежності ВАКС, пов’язані з діями окремих груп осіб та владних структур», – зазначила голова ВАКС. За її словами, суд готується до інформаційних маніпуляцій та системної кампанії з дискредитації, яка може бути більш організованою, ніж раніше.

Вона додала: «Такі спроби завжди мали місце, але зараз ми очікуємо їхньої ескалації. Якщо загроза не зменшиться, ми надамо більш детальну інформацію».

Контекст

21 липня зранку СБУ та ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у працівників НАБУ та САП.

Наступного дня, 22 липня, правоохоронний комітет Верховної Ради на позачерговому засіданні вніс правки до законопроєкту №12414, який спочатку стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу щодо зникнення осіб безвісти в умовах воєнного стану. Ці правки передбачали обмеження діяльності НАБУ та САП, зокрема їх фактичне підпорядкування Офісу генпрокурора. Законопроєкт уже пройшов перше читання і готувався до другого.

Того ж дня Верховна Рада 263 голосами підтримала законопроєкт №12414 у цілому. Незважаючи на протести в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах, президент Володимир Зеленський підписав документ пізно ввечері 22 липня.

23 липня через суспільний резонанс президент провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Наступного дня, 24 липня, на сайті Верховної Ради з’явився президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. Він передбачав відновлення повноважень та незалежності НАБУ і САП, скасованих законом №12414. 31 липня Верховна Рада ухвалила цей закон, а президент його підписав.