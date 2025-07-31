Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость антикоррупционных органов. Об этом он заявил в видеообращении 31 июля.

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Зеленский отметил, что текст закона вскоре будет опубликован. По словам президента, закон будет способствовать «должной и независимой работе антикоррупционных и правоохранительных органов».

Президент добавил, что чиновники в ближайшее время сообщат международным партнерам Украины об этом законе.

Контекст

23 июля президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов из-за общественной обеспокоенности законопроектом, который ограничивал независимость НАБУ и САП. По его словам, в течение двух недель будет разработан план по усилению этих институтов и устранению рисков.

24 июля на сайте Верховной Рады опубликовали президентский законопроект №13533, обозначенный как безотлагательный. В НАБУ заявили, что документ восстанавливает их полномочия и гарантирует независимость. Закон закрепляет статус руководителя САП как руководителя органа прокуратуры, обеспечивая автономию прокуроров по делам НАБУ. Генпрокурору запрещается давать указания детективам НАБУ, передавать их дела (за исключением военного времени) или влиять на работу САП и НАБУ. Подследственность дел НАБУ не меняется без согласия руководителя САП.

Законопроект предусматривает проверку СБУ работников НАБУ с допуском к гостайне, ограничение их выездов за границу (кроме командировок) и обязательную проверку на полиграфе раз в два года.

Представители НАБУ и САП участвовали в разработке документа и призвали парламент быстро его принять.

31 июля Верховная Рада приняла закон №13533. По словам председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, комитет рассмотрел шесть альтернативных законопроектов, которые имели схожую цель.