Президентский законопроект возвращает независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Промежуточная версия документа есть в распоряжении Forbes Ukraine. Обновлено в 18:53. Документ с указанными нормами опубликован на сайте Верховной Рады. Законопроект №13533, представленный президентом как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП, говорится в сообщении Бюро.

Подробности

Согласно документу, заместитель генпрокурора – руководитель САП официально определен руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП. Закрепляется процессуальная автономия САП от генерального прокурора по делам НАБУ.

Генпрокурору запрещено давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и их руководителям, передавать дела НАБУ другим органам, кроме исключений в военное время при наличии объективных обстоятельств; вмешиваться в работу прокуроров САП и детективов НАБУ.

Генпрокурору запрещено менять подследственность дел НАБУ без согласия руководителя САП.

Среди новых норм: СБУ должна проверить работников НАБУ, имеющих допуск к гостайне, на предмет действий в пользу РФ; ограничение выезда работников НАБУ за границу – кроме служебных поездок; сотрудники НАБУ раз в два года должны проходить полиграф.

НАБУ и САП заявили, что приняли участие в подготовке текста и призвали Верховную Раду как можно скорее принять инициативу президента за основу и в целом. «Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», – говорится в комментарии.

Контекст

22 июля Верховная Рада 263 голосами приняла закон, который изменяет Уголовный процессуальный кодекс Украины, регулируя досудебное расследование исчезновения лиц без вести при особых обстоятельствах во время военного положения. Закон ограничивает независимость НАБУ и САП. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал его, документ опубликовали в «Голосе Украины», и 23 июля он вступил в силу.

Закон подвергся критике от политиков, общественных деятелей и представителей ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала его принятие «шагом назад» и подчеркнула, что независимость НАБУ и САП критически важна для евроинтеграционных процессов Украины.

Принятие вызвало значительный общественный резонанс. Вечером 22 июля в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Тернополе состоялись протесты. В Киеве на акцию собралось несколько тысяч человек, которые выкрикивали: «Вето на закон», «Позор», «Руки прочь от НАБУ», «Верните Европу».

23 июля Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов из-за общественного возмущения. Он заявил, что через две недели будет разработан «план действий», который будет включать административные и законодательные шаги по укреплению институтов, решению конфликтов и устранению рисков. «Все будут работать совместно, обеспечим политическую поддержку», – отметил президент.

Руководство НАБУ и САП заявило, что законодательные изменения существенно ослабляют их независимость, и призвало к шагам по восстановлению гарантий. Вечером 23 июля Зеленский пообещал в обращении вернуть независимость НАБУ и САП посредством нового президентского законопроекта.