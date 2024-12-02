В продуктах OpenAI может появиться реклама. Компания думает над вариантами монетизации

Один из мировых лидеров сферы искусственного интеллекта – компания OpenAI рассматривает возможность внедрения рекламы для монетизации своих ИИ-продуктов. Об этом в интервью Financial Times сообщила финансовый директор Сара Фриар. Компания наняла специалистов, ранее работавших у конкурентов, таких как Meta и Google.

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Большие затраты на обучение новых моделей искусственного интеллекта заставляют OpenAI искать дополнительные способы монетизации.

Стартап сосредоточен на разработке стратегии внедрения рекламы, однако еще не имеет конкретных планов на этот счет. Фриар отметила, что компания будет «думать о том, когда и где можно внедрить рекламу», чтобы максимально эффективно интегрировать этот инструмент.

OpenAI наняла Кевина Вейла, ранее работавшего над созданием рекламных продуктов для Instagram, а также Шивакумара Венкатарамана, бывшего руководителя команды поисковой рекламы Google. В OpenAI считают, что опыт этих специалистов важен для компании, поскольку они знают, как внедрять рекламу в цифровые продукты.

Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман положительно относится к идее использования рекламы, но рассуждает о том, как это может повлиять на качество пользовательского опыта. В компании опасаются, что реклама может быть чувствительна к экономическим колебаниям и отвлечет внимание от потребностей пользователей, поскольку акцент будет на рекламодателях.

Контекст

Доходы OpenAI достигли около $4 млрд в год благодаря успеху ChatGPT, что сделало его одним из самых быстрорастущих стартапов в истории. Запущенный два года назад чат-бот набрал более 250 млн активных пользователей еженедельно.

Этим летом OpenAI анонсировала изменение структуры управления на коммерческий бизнес, что позволит компании получать прибыль, не отказываясь от своей миссии – содействовать общественному благу. В октябре OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд, что стало возможным благодаря изменению корпоративной структуры и снятию ограничений на прибыль для инвесторов. Это решение требует одобрения некоммерческого совета, в состав которого входит Сэм Альтман.

27 ноября OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд в рамках тендерного предложения от японского SoftBank. Соглашение, инициированное CEO SoftBank Масайоси Соном, позволит компании увеличить долю в OpenAI, а работникам – продать акции по рыночной цене $210 за единицу. Сотрудники должны принять решение до 24 декабря, а компания планирует продолжить подобные вторичные продажи в будущем.