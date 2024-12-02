В продуктах OpenAI может появиться реклама. Компания думает над вариантами монетизации

Один из мировых лидеров сферы искусственного интеллекта – компания OpenAI рассматривает возможность внедрения рекламы для монетизации своих ИИ-продуктов. Об этом в интервью Financial Times сообщила финансовый директор Сара Фриар. Компания наняла специалистов, ранее работавших у конкурентов, таких как Meta и Google.
Подробности
- Большие затраты на обучение новых моделей искусственного интеллекта заставляют OpenAI искать дополнительные способы монетизации.
- Стартап сосредоточен на разработке стратегии внедрения рекламы, однако еще не имеет конкретных планов на этот счет. Фриар отметила, что компания будет «думать о том, когда и где можно внедрить рекламу», чтобы максимально эффективно интегрировать этот инструмент.
- OpenAI наняла Кевина Вейла, ранее работавшего над созданием рекламных продуктов для Instagram, а также Шивакумара Венкатарамана, бывшего руководителя команды поисковой рекламы Google. В OpenAI считают, что опыт этих специалистов важен для компании, поскольку они знают, как внедрять рекламу в цифровые продукты.
- Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман положительно относится к идее использования рекламы, но рассуждает о том, как это может повлиять на качество пользовательского опыта. В компании опасаются, что реклама может быть чувствительна к экономическим колебаниям и отвлечет внимание от потребностей пользователей, поскольку акцент будет на рекламодателях.
Контекст
Доходы OpenAI достигли около $4 млрд в год благодаря успеху ChatGPT, что сделало его одним из самых быстрорастущих стартапов в истории. Запущенный два года назад чат-бот набрал более 250 млн активных пользователей еженедельно.
Этим летом OpenAI анонсировала изменение структуры управления на коммерческий бизнес, что позволит компании получать прибыль, не отказываясь от своей миссии – содействовать общественному благу. В октябре OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд, что стало возможным благодаря изменению корпоративной структуры и снятию ограничений на прибыль для инвесторов. Это решение требует одобрения некоммерческого совета, в состав которого входит Сэм Альтман.
27 ноября OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд в рамках тендерного предложения от японского SoftBank. Соглашение, инициированное CEO SoftBank Масайоси Соном, позволит компании увеличить долю в OpenAI, а работникам – продать акции по рыночной цене $210 за единицу. Сотрудники должны принять решение до 24 декабря, а компания планирует продолжить подобные вторичные продажи в будущем.
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