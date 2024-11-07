Трамп може запропонувати Україні відмовитися від НАТО на 20 років, щоб заморозити війну – WSJ

Дональд Трамп раніше обіцяв покласти край війні в Україні до своєї інавгурації. Вона має відбутися 20 січня 2025-го.

Обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

Ключові факти

План передбачає, що після заморожування воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Наразі невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН.

За відмову від вступу до НАТО протягом найближчих 20 років Трамп пообіцяє й надалі постачати Україні зброю.

Описаний джерелами план припинення війни схожий на те, як у вересні вирішення конфлікту представляв обраний віце-президент Джей Ді Венс. За його словами, Трамп запропонує угоду, за якою Росія збереже за собою українські території, вздовж нинішньої лінії фронту створять демілітаризовану зону, а українські війська посилять на випадок повторного конфлікту з Росією. Москва, у свою чергу, отримає гарантії невступу України до військових альянсів, у тому числі до НАТО.

Співрозмовники видання підкреслили, що Трамп поки не схвалив конкретний план припинення війни в Україні. Колишній помічник республіканця з нацбезпеки зазначив, що Трамп ухвалить рішення особисто і в останній момент.

Видання нагадує, що раніше радники Трампа говорили про план мирного врегулювання, який передбачав призупинення військової допомоги України для того, щоб вона погодилася на мирні переговори з РФ.

Контекст

США є найбільшим за обсягом допомоги союзником України. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена заявляла про неухильну підтримку України.

24 вересня Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні вийти з війни в Україні, а Європа недостатньо підтримує Київ. Трамп вважає, що адміністрація Джо Байдена втягнула країну у війну в Україні та не може знайти спосіб із неї вийти. Він заявив, що лише ставши президентом зможе досягти домовленостей для виходу США з цієї війни.

Україна стверджує, що мирне врегулювання без жорстких гарантій безпеки було б рівносильним капітуляції, оскільки це може дати РФ перепочинок для підготовки до нового нападу і ризикує надіслати сигнал слабкості всьому світу. Це також може спричинити розкол у Європі; деякі члени НАТО можуть розійтися в думках про те, як реагувати, якщо Америка відступить.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Трамп прагне якомога швидше покласти край війні в Україні, і його план може полягати у переосмисленні «Мінських угод».