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«До сих пор ничего не получили». Зеленский просил у США лицензии на производство Patriot

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Украина просила у США лицензии на производство систем ПВО Patriot для защиты украинского неба, однако пока ничего не получила, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Le Parisien, пишет «Интерфакс-Украина».

Система Patriot американского производства является самым современным оружием противовоздушной обороны США.

Ключевые факты

  • По его словам, он несколько раз говорил с Соединенными Штатами и просил дать Украине лицензии на производство Patriot.
  • «И вроде бы никто не против. Никто ни разу мне не сказал – нет, мы вам не дадим. Но до сих пор мы ничего не получили», – сказал Зеленский.
  • Президент подчеркнул, что просил лицензии по защите неба современными системами ПВО.
  • «И до сих пор, через три года войны, мы так и не получили того количества систем, которое нам так нужно», – заявил Зеленский.
  • Президент добавил, что не считает, что Украина находится в слабой позиции для дипломатических переговоров. Но я не считаю также, что мы в сильной позиции. Украине сейчас не предоставлено партнерами все то, что Украину действительно усиливает, как нужно перед любой дипломатией», – добавил он.

Контекст

Еще весной президент Владимир Зеленский обратился с просьбой о дополнительных поставках систем ПВО и продолжает призывать союзников к этому на фоне массированных ударов РФ. В последнее время при воздушных атаках Россия применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия. Также РФ использует современные средства воздушного нападения, постоянно совершенствует их, речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

По данным Воздушных сил ВСУ, западные системы гораздо эффективнее, но их в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому во время массированных вражеских атак Украина использует максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.

В распоряжении США более тысячи пусковых установок системы противовоздушной обороны Patriot. Из них 500 находятся в резерве, пишет издание KyivPost со ссылкой на собственный анализ. На весну этого года компания-разработчик этой системы ПВО Raytheon спроектировала и отправила в 19 разных стран мира 240 установок. В свою очередь, производитель ракет Patriot Lockheed Martin изготовил более 10 000 снарядов. Кроме США, больше всего «пэтриотов» также есть у Германии, Кувейта, Нидерландов, Греции, ОАЭ, Тайваня, Турции и других.

На саммите НАТО в июле Байден обещал, что Киев получит дополнительные системы Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP/T, которую передаст Италия.

Президент Владимир Зеленский назвал их «самой эффективной системой ПВО в мире на сегодняшний день» и заявил, что они способны сбивать все российские ракеты, включая баллистические.

2 декабря Зеленский заявил, что Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.

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