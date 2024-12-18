«Досі нічого не отримали». Зеленський просив у США ліцензії на виробництво Patriot

Україна просила у США ліцензії на виробництво систем ППО Patriot для захисту українського неба, проте досі нічого не отримала, про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Parisien, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

За його словами, він декілька разів говорив зі Сполученими Штатами Америки і просив дати Україні ліцензії на виробництво Patriot.

«І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав – ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що просив ліцензії для захисту неба сучасними системами ППО.

«І досі через три роки війни ми так і не отримали тієї кількості систем, яка нам так потрібна», – заявив Зеленський.

Президент додав, що не вважає, що Україна перебуває в слабкій позиції для дипломатичних перемовин. «Але я не вважаю також, що ми в сильній позиції. Україні зараз не надано партнерами все те, що Україну дійсно посилює, як потрібно перед будь-якою дипломатією», – додав він.

Контекст

Ще навесні президент Володимир Зеленський звернувся з проханням про додаткові поставки систем ППО і продовжує закликати союзників до цього на тлі масованих ударів РФ. Останнім часом під час повітряних атак Росія застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їх масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття. Також РФ використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює, йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, західні системи є значно ефективнішими, але їх в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, Україна використовує максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.

У розпорядженні США є понад тисячу пускових установок системи протиповітряної оборони Patriot. Із них 500 перебувають у резерві, писало видання KyivPost із посиланням на власний аналіз. Станом на весну цього року компанія-розробник цієї системи ППО Raytheon спроєктувала та відправила до 19 різних країн світу 240 установок. Своєю чергою виробник ракет до Patriot Lockheed Martin виготовив понад 10 000 снарядів. Окрім США, найбільше «петріотів» також мають Німеччина, Кувейт, Нідерланди, Греція, ОАЕ, Тайвань, Туреччина та інші.

На саміті НАТО в липні Байден обіцяв, що Київ отримає додаткові системи Patriot від США, Німеччини та Румунії, компоненти для цих систем від Нідерландів й інших партнерів, а також одну систему SAMP/T, яку передасть Італія.

Президент Володимир Зеленський назвав їх «найефективнішою системою ППО у світі на сьогоднішній день» і заявив, що вони здатні збивати всі російські ракети, включаючи балістичні.

2 грудня Зеленський заявив, що Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних обʼєктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони.