DVL приобрела почти 33 000 литиевых аккумуляторов для устойчивости сети во время блэкаутов – Шелемба

Группа компаний DVL («Датагруп», «Воля» и lifecell) закупила почти 33 000 литиевых аккумуляторов, сообщил Forbes CEO компании Михаил Шелемба. Это позволит обеспечить стабильность связи при блэкаутах до 10 часов.

Ключевые факты

Около 33 000 аккумуляторов группа компаний DVL заказала два месяца назад. Первая партия из 6000 батарей пришла в декабре.

Остальные ожидаются партиями до конца января.

«Мощность батарей – 48V, что в четыре раза больше, чем аккумуляторы, которые использовались ранее, – сказал Михаил Шелемба. – Комплекс четырех аккумуляторов может обеспечить работу базовой станции без света на ориентировочно 10 часов».

CEO группы компаний DVL Михаил Шелемба

Количество модернизированных базовых станций, которые будут держать работу при обесточивании до 10 часов, ежемесячно будет расти на 15%.

На сегодня 72% базовых станций DVL оснащены литиевыми батареями. К концу января эта доля вырастет до 75%. Еще часть сети поддерживается генераторами.

В настоящее время сеть оснащена более 15 000 аккумуляторов, которые поддерживают работу базовых станций при обесточивании 4–10 часов.

Контекст

DVL – группа компаний, образовавшаяся в сентябре 2024-го в результате слияния провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля» и мобильного оператора lifecell.

Приобретение lifecell и «Датагруп-Воля» является одним из крупнейших M&A в Украине за последнее десятилетие.

Телеком-бизнесмен Ксавье Ньель заплатил за третьего по количеству абонентов оператора $525 млн. Сумма сделки по приобретению «Датагруп-Воля» может быть $120 млн, писал ранее Forbes. Шелемба в интервью Forbes называл эту оценку «скромной».

Более 10 000 абонентов «Киевстара» и более 2800 абонентов «Vodafone Украина» перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Это произошло на фоне повышения тарифов в «Киевстаре» и Vodafone.