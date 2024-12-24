DVL приобрела почти 33 000 литиевых аккумуляторов для устойчивости сети во время блэкаутов – Шелемба

Группа компаний DVL («Датагруп», «Воля» и lifecell) закупила почти 33 000 литиевых аккумуляторов, сообщил Forbes CEO компании Михаил Шелемба. Это позволит обеспечить стабильность связи при блэкаутах до 10 часов.
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Ключевые факты
- Около 33 000 аккумуляторов группа компаний DVL заказала два месяца назад. Первая партия из 6000 батарей пришла в декабре.
- Остальные ожидаются партиями до конца января.
- «Мощность батарей – 48V, что в четыре раза больше, чем аккумуляторы, которые использовались ранее, – сказал Михаил Шелемба. – Комплекс четырех аккумуляторов может обеспечить работу базовой станции без света на ориентировочно 10 часов».
- Количество модернизированных базовых станций, которые будут держать работу при обесточивании до 10 часов, ежемесячно будет расти на 15%.
- На сегодня 72% базовых станций DVL оснащены литиевыми батареями. К концу января эта доля вырастет до 75%. Еще часть сети поддерживается генераторами.
- В настоящее время сеть оснащена более 15 000 аккумуляторов, которые поддерживают работу базовых станций при обесточивании 4–10 часов.
Контекст
DVL – группа компаний, образовавшаяся в сентябре 2024-го в результате слияния провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля» и мобильного оператора lifecell.
Приобретение lifecell и «Датагруп-Воля» является одним из крупнейших M&A в Украине за последнее десятилетие.
Телеком-бизнесмен Ксавье Ньель заплатил за третьего по количеству абонентов оператора $525 млн. Сумма сделки по приобретению «Датагруп-Воля» может быть $120 млн, писал ранее Forbes. Шелемба в интервью Forbes называл эту оценку «скромной».
Более 10 000 абонентов «Киевстара» и более 2800 абонентов «Vodafone Украина» перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Это произошло на фоне повышения тарифов в «Киевстаре» и Vodafone.
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