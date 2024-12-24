DVL придбала майже 33 000 літієвих акумуляторів для стійкості мережі під час блекаутів – Шелемба

Група компаній DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) закупила майже 33 000 літієвих акумуляторів, повідомив Forbes CEO компанії Михайло Шелемба. Це дозволить забезпечити стабільність зв’язку під час блекаутів до 10 годин.

Ключові факти

Майже 33 000 акумуляторів група компаній DVL замовила два місяці тому. Перша партія із 6000 батарей прийшла у грудні.

Решта очікується партіями до кінця січня.

«Потужність батарей – 48V, що вчетверо більше, ніж акумулятори, які використовувалися раніше, – сказав Михайло Шелемба. – Комплекс із чотирьох акумуляторів може забезпечити роботу базової станції без світла на орієнтовно 10 годин».

CEO групи компаній DVL Михайло Шелемба

Кількість модернізованих базових станцій, що триматимуть роботу в разі знеструмлень до 10 годин, щомісяця буде зростати на 15%.

Станом на зараз 72% базових станцій DVL оснащені літієвими батареями. До кінця січня ця частка зросте до 75%. Ще частина мережі підтримується генераторами.

Наразі мережу оснащено понад 15 000 акумуляторів, що підтримують роботу базових станцій у разі знеструмлень 4–10 годин.

Контекст

DVL – група компаній, що утворилася у вересні 2024-го внаслідок злиття провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля» та мобільного оператора lifecell.

Придбання lifecell і «Датагруп-Воля» є одним із найбільших M&A в Україні за останнє десятиріччя.

Телеком-бізнесмен Ксав’є Ньєль заплатив за третього за кількістю абонентів оператора $525 млн. Сума угоди з придбання «Датагруп-Воля» може бути $120 млн, писав раніше Forbes. Шелемба в інтервʼю Forbes називав цю оцінку «скромною».

Понад 10 000 абонентів «Київстару» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell у період з 10 до 18 грудня. Це сталося на тлі підвищення тарифів у «Київстарі» та Vodafone.