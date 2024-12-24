DVL придбала майже 33 000 літієвих акумуляторів для стійкості мережі під час блекаутів – Шелемба

Група компаній DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) закупила майже 33 000 літієвих акумуляторів, повідомив Forbes CEO компанії Михайло Шелемба. Це дозволить забезпечити стабільність зв’язку під час блекаутів до 10 годин.
Ключові факти
- Майже 33 000 акумуляторів група компаній DVL замовила два місяці тому. Перша партія із 6000 батарей прийшла у грудні.
- Решта очікується партіями до кінця січня.
- «Потужність батарей – 48V, що вчетверо більше, ніж акумулятори, які використовувалися раніше, – сказав Михайло Шелемба. – Комплекс із чотирьох акумуляторів може забезпечити роботу базової станції без світла на орієнтовно 10 годин».
- Кількість модернізованих базових станцій, що триматимуть роботу в разі знеструмлень до 10 годин, щомісяця буде зростати на 15%.
- Станом на зараз 72% базових станцій DVL оснащені літієвими батареями. До кінця січня ця частка зросте до 75%. Ще частина мережі підтримується генераторами.
- Наразі мережу оснащено понад 15 000 акумуляторів, що підтримують роботу базових станцій у разі знеструмлень 4–10 годин.
Контекст
DVL – група компаній, що утворилася у вересні 2024-го внаслідок злиття провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля» та мобільного оператора lifecell.
Придбання lifecell і «Датагруп-Воля» є одним із найбільших M&A в Україні за останнє десятиріччя.
Телеком-бізнесмен Ксав’є Ньєль заплатив за третього за кількістю абонентів оператора $525 млн. Сума угоди з придбання «Датагруп-Воля» може бути $120 млн, писав раніше Forbes. Шелемба в інтервʼю Forbes називав цю оцінку «скромною».
Понад 10 000 абонентів «Київстару» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell у період з 10 до 18 грудня. Це сталося на тлі підвищення тарифів у «Київстарі» та Vodafone.
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