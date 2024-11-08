«Эпицентр» отстроил уничтоженный ТЦ в Чернигове (фото)

Компания «Эпицентр» построила в Чернигове новый торговый центр общей площадью около 33 000 кв. м вместо уничтоженного в начале полномасштабного вторжения. Открытие заведения состоится 9 ноября по адресу с. Новоселовцы, ул. Шевченко, 57. Об этом сообщила пресс-служба компании 8 ноября. Объем инвестиций в проект превысил 1 млрд грн , заявил ранее гендиректор ООО «Эпицентр К» Петр Михальчишин.

Подробности

Общая площадь ТЦ после восстановления выросла почти на 50%. Компания заявила, что это позволит открыть все инновационные концепты формата shop-in-shop, которые развивает «Эпицентр».

В новом ТЦ будет работать обширный продуктовый Food Market (площадью 2400 кв. м) с собственным фудкортом.

Для жителей города на территории ТЦ разместится Мультисервис, предоставляющий услуги по химчистке и ремонту одежды и обуви, а также Ключмастер, Дом воды и прочие сервисные форматы.

Построение большего ТЦ позволило создать около 100 дополнительных рабочих мест, а в общей сложности торговый объект будет обеспечивать работой около 500 человек, говорится в сообщении.

По подсчетам компании, ориентировочная сумма плановых платежей ТЦ в местный и государственный бюджет будет превышать 57 млн грн в год.

Впоследствии в ТЦ планируют открыть Drive in Arena (3300 кв. м), куда можно будет заехать на собственном авто, чтобы купить и скачать нужные товары.

Планируется открыть сооружение двойного назначения – подземный паркинг и укрытие для около 5000 человек. Там должна появиться новая станция подзарядки электромобилей.

Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Новый "Эпицентр" в Чернигове. Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Новый "Эпицентр" в Чернигове Фото: пресс-служба компании Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Эпицентр» в Чернигове был уничтожен российскими ракетами в конце февраля 2022 года.

В Украине компания объединяет 71 объект под брендами «Эпицентр» и «Новая Линия». В результате полномасштабного вторжения РФ полностью уничтожены семь ТЦ «Эпицентр» в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.

В результате повреждений и близости к зонам боевых действий временно не работают два торговых центра – в Краматорске и Харькове. Общая площадь этих объектов – 46 500 кв. м. Еще один торговый объект компании в Мелитополе (площадью 5430 кв. м) оказался под оккупацией.

В результате широкомасштабной военной агрессии РФ «Эпицентр» потерял 10 объектов, которые были полностью уничтожены, оккупированы или повреждены. Их общая площадь составляет более 177 500 кв. м.

Выручка «Эпицентра» (ООО «Эпицентр К») за первое полугодие 2024 года выросла на 19,1%, до 37,6 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Прибыль «Эпицентра» уменьшилась на 50,4%, до 480,4 млн грн, следует из реестров.