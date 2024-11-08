«Епіцентр» відбудував знищений ТЦ у Чернігові (фото)

Компанія «Епіцентр» побудувала у Чернігові новий торговий центр загальною площею майже 33 000 кв. м. замість знищеного на початку повномасштабного вторгнення. Його відкриття відбудеться 9 листопада за адресою с. Новоселівці, вул. Шевченка, 57. Про це повідомила пресслужба компанії 8 листопада. Обсяг інвестицій в проєкт перевищив 1 млрд грн , заявив раніше гендиректор ТОВ «Епіцентр К» Петро Михальчишин.

Деталі

Загальна площа ТЦ після відбудови зросла майже на 50%. Компанія заявила, що це дозволить відкрити всі інноваційні концепти формату shop-in-shop, які розвиває «Епіцентр».

В новому ТЦ працюватиме великий продуктовий Food Market (площею 2400 кв. м) з власним фудкортом.

Для мешканців міста на території ТЦ розміститься Мультисервіс, що надаватиме послуги з хімчистки та ремонту одягу і взуття, а також Ключмайстер, Дім води та інші сервісні формати.

Побудова більшого ТЦ дозволила створити майже 100 додаткових робочих місць, а загалом торговий об’єкт забезпечуватиме роботою близько 500 людей, йдеться у повідомленні.

За підрахунками компанії, орієнтовна сума планових платежів ТЦ до місцевого та державного бюджетів перевищуватиме 57 млн грн на рік.

Згодом в ТЦ планують відкрити Drive in Arena (3300 кв. м), куди можна буде заїхати на власному авто, щоб купити й завантажити потрібні товари.

Планується відкрити споруду подвійного призначення – підземний паркінг та укриття для близько 5000 осіб. Там же має з’явитися нова станція підзарядки електромобілів.

Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Новий "Епіцентр" в Чернігові. Фото: пресслужба компанії Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Епіцентр» у Чернігові був знищений російськими ракетами наприкінці лютого 2022 року.

В Україні компанія об’єднує 71 об’єктів під брендами «Епіцентр» та «Нова Лінія». Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ повністю знищені сім ТЦ «Епіцентр» у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.

Внаслідок пошкоджень та близькості до зон бойових дій тимчасово не працюють два торгові центри – у Краматорську та Харкові. Загальна площа цих об’єктів – 46 500 кв. м. Ще один торговий об’єкт компанії у Мелітополі (площею 5430 кв. м) опинився під окупацією.

Загалом внаслідок широкомасштабної військової агресії РФ «Епіцентр» втратив 10 об’єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Їхня загальна площа становить понад 177 500 кв. м.

Виручка «Епіцентру» (ТОВ «Епіцентр К») за перше півріччя 2024 року зросла на 19,1% до 37,6 млрд грн, свідчать дані YouControl. Прибуток «Епіцентру» зменшився на 50,4%, до 480,4 млн грн, випливає з реєстрів.