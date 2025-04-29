ЕС может принять 17-й пакет санкций против России не раньше конца мая – представитель Зеленского

Новый санкционный пакет Евросоюза против России может быть принят не ранее конца мая, сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, пишет «Укринформ» .

Ключевые факты

По словам Власюка, санкции оказывают существенное экономическое влияние на Российскую Федерацию, ее оборонно-промышленный комплекс лишают возможности развития.

Он назвал санкции «действительно важным элементом сдерживания» РФ и добавил, что Украина достаточно долго работает с партнерами, чтобы санкции усиливались и не снимались.

«Есть ли сейчас какие-то готовые решения в ЕС? Наверное, нет. Работа над 17-м пакетом продолжается. Но реалистично говорить о его принятии можно будет только в конце мая. Точно не раньше», – сказал Власюк.

Контекст

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС тесно сотрудничал с администрацией президента США Джо Байдена с целью разработки и реализации жестких санкций против Москвы.

Но политика США резко изменилась при президенте Дональде Трампе, который говорит о возможном смягчении санкций, продолжая дипломатические контакты с Россией. В то же время, он иногда угрожает Москве новыми санкциями, если она не воспримет переговоры серьезно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока Кремль не прекратит войну против Украины.

Европейский Союз готовит дальнейшие санкции против России, несмотря на призыв Москвы освободить ее от ограничений. Ранее EU Observer писал, что предложения о новых санкциях могут быть представлены уже в начале лета.

14 апреля высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран – членов ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций для России на заседании в мае. По ее словам, пакет, в частности, будет включать ограничения относительно «теневого флота» РФ.

Решимость Европы сохранить санкции против России может стать точкой напряженности с США, поскольку Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине. ЕС, начинающий обсуждение 17-го пакета ограничений, дал понять, что еще рано обсуждать смягчение санкций.