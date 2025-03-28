ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ, попри її вимоги про зняття обмежень – EU Observer

Європейський союз готує подальші санкції проти Росії, незважаючи на заклик Москви звільнити від обмежень один із своїх провідних банків Россельхозбанк в обмін на припинення вогню, пише EU Observer 27 березня. Пропозиції про нові санкції можуть бути представлені вже на початку літа.

Ключові факти

Блок розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти Росії, «вона перебуває на дуже ранній стадії», повідомляють дипломатичні джерела видання.

Наразі очікуються пропозиції від Єврокомісії, які, ймовірно, будуть представлені на початку літа.

Один із дипломатів висловив сумніви щодо таких термінів, додавши, що слід врахувати «як розвиватимуться мирні переговори США, Росії та України».

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції проти Росії мають залишатися чинними доти, доки Кремль не припинить війну проти України.

25 березня Росія заявила, що Сполучені Штати погодилися допомогти їй зняти низку західних санкцій та обмежень щодо продовольства, добрив та судноплавних компаній як попередні умови для угоди про морську безпеку в Чорному морі. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що вимоги Росії нібито значною мірою повторюють те, що було погоджено у версії «зернової угоди» 2022 року, укладеної за посередництва ООН та Туреччини.

Кремль заявив, що угода залежить від скасування санкцій, у тому числі введених проти Россельхозбанку – банку, який займається фінансуванням виробництва та експорту продовольства, – та його повторного підключення до глобальної системи банківських повідомлень SWIFT.

Брюссель уже відхилив вимогу Росії зняти санкції із Россельхозбанку в рамках угоди про часткове припинення вогню, заявивши, що режим санкцій залишиться чинним до «беззастережного виведення» військ РФ з України.