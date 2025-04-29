ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії не раніше кінця травня – представник Зеленського

Новий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії може бути ухвалений не раніше кінця травня, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ» .

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Власюк назвав санкції «дійсно важливим елементом стримування» РФ і додав, що Україна досить тривалий час працює з партнерами, щоб санкції посилювалися і не знімалися.

«Чи є зараз якісь готові рішення в ЄС? Напевно, що ні. Робота над 17-м пакетом триває. Але реалістично говорити про його ухвалення можна буде тільки в кінці травня. Точно не раніше», – сказав Власюк.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС тісно співпрацював з адміністрацією президента США Джо Байдена з метою розробки та реалізації жорстких санкцій проти Москви.

Але політика США різко змінилася за президента Дональда Трампа, який говорить про можливе помʼякшення санкцій, продовжуючи дипломатичні контакти з Росією. Водночас він іноді погрожує Москві новими санкціями, якщо вона не сприйме переговори серйозно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції проти Росії мають залишатися чинними доти, доки Кремль не припинить війну проти України.

Європейський Союз готує подальші санкції проти Росії, попри заклик Москви звільнити її від обмежень. Раніше EU Observer писав, що пропозиції про нові санкції можуть бути представлені вже на початку літа.

14 квітня висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн – членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій для Росії на засіданні у травні. За її словами, пакет, зокрема, включатиме обмеження щодо «тіньового флоту» РФ.

Рішучість Європи зберегти санкції проти Росії може стати точкою напруженості із США, оскільки Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни в Україні. ЄС, який розпочинає обговорення 17-го пакету обмежень, дав зрозуміти, що ще зарано обговорювати помʼякшення санкцій.