ЕС принял 19-й пакет санкций против России, который должен еще больше ограничить финансовые возможности Кремля для ведения войны против Украины. Об этом сообщила верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас.

Подробности

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну», – написала Каллас.

Ожидается, что пакет вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС 24 октября.

ЕК в рамках 19-го пакета санкций против России должна запретить импорт российского СПГ на рынки ЕС с января 2027 года, что годом ранее плана REPowerEU, а также ввести ограничения против 118 судов теневого флота, которые помогают обходить санкции, и 45 компаний в России, Китае, Индии и Турции.

Предложение включает запрет транзакций для «Роснефти», «Газпромнефти» и других энергетических компаний, таких как «Лукойл» и «Новатек», ограничения на криптовалютные платформы, транзакции с криптовалютами и использование российской платежной системы «Мир».

Под санкции попадают еще 118 судов теневого флота, что увеличит их общее количество до более чем 560.

Санкции также предусматривают запрет транзакций для банков в России и третьих странах, обходящих ограничения, и для иностранных банков, сотрудничающих с системой «Мир». Ограничиваются транзакции с компаниями в особых экономических зонах России и государств, таких как ОАЭ.

В военной сфере вводятся запреты на экспорт товаров и технологий двойного назначения, в частности для производства дронов и ракет. Санкции против 45 компаний направлены на ограничение доступа к микроэлектронике и программному обеспечению.

Контекст

С начала полномасштабной войны ЕС ввел 18 пакетов санкций против России, касающихся энергетики, финансов, торговли и доступа к технологиям. В мае 2024 года ЕС одобрил механизм, позволяющий направлять доходы от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Администрация Трампа предлагает ЕС совместно ввести 100-процентные пошлины на страны, закупающие российские энергоносители, в то время как в Брюсселе предпочитают санкции против отдельных банков и компаний.

США также призывают G7 установить пошлины на покупателей российской нефти и ограничить экспортно-импортные операции, чтобы уменьшить доходы Кремля и предотвратить передачу технологий двойного назначения.

16 сентября, по данным Bloomberg, ЕС отсрочил презентацию 19-го пакета санкций против России по требованию Трампа усилить европейские ограничения в обмен на аналогичные шаги со стороны США.

17 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций после переговоров с Трампом. Она отметила, что обсудила с ним усиление совместного давления на Москву.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что российская военная экономика в значительной степени зависит от доходов от ископаемого топлива, финансирующих агрессию против Украины. Еврокомиссия также предложит ускорить отказ от импорта российских энергоносителей, чтобы снизить зависимость ЕС и ограничить финансовые ресурсы Кремля, добавила она.