ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який має ще більше обмежити фінансові можливості Кремля для ведення війни проти України. Про це повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас.

Деталі

«Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну», – написала Каллас.

Очікується, що пакет набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС 24 жовтня.

ЄК в рамках 19-го пакету санкцій проти Росії має заборонити імпорт російського СПГ на ринки ЄС із січня 2027 року, що на рік раніше за план REPowerEU, а також ввести обмеження проти 118 суден тіньового флоту, які допомагають обходити санкції, та 45 компаній у Росії, Китаї, Індії й Туреччині, повідомляла раніше президентка Єврокомісії.

Пропозиція включає заборону транзакцій для «Роснефти», «Газпромнефти» та інших енергетичних компаній, таких як «Лукойл» і «Новатек», обмеження на криптовалютні платформи, транзакції з криптовалютами та використання російської платіжної системи «Мир».

Під санкції потрапляють ще 118 суден тіньового флоту, що збільшить їхню загальну кількість до понад 560.

Санкції також передбачають заборону транзакцій для банків у Росії та третіх країнах, які обходять обмеження, і для іноземних банків, що співпрацюють із системою «Мир». Обмежуються транзакції з компаніями в спеціальних економічних зонах Росії та країн, таких як ОАЕ.

У військовій сфері вводяться заборони на експорт товарів і технологій подвійного призначення, зокрема для виробництва дронів і ракет. Санкції проти 45 компаній спрямовані на обмеження доступу до мікроелектроніки та програмного забезпечення.

Контекст

Від початку повномасштабної війни ЄС запровадив 18 пакетів санкцій проти Росії, які стосуються енергетики, фінансів, торгівлі та доступу до технологій. У травні 2024 року ЄС схвалив механізм, що дозволяє спрямовувати доходи від заморожених російських активів на підтримку України.

Адміністрація Трампа пропонує ЄС спільно ввести 100-відсоткові мита на країни, які закуповують російські енергоносії, тоді як у Брюсселі надають перевагу санкціям проти окремих банків і компаній.

США також закликають G7 встановити мита на покупців російської нафти та обмежити експортно-імпортні операції, щоб зменшити доходи Кремля і запобігти передачі технологій подвійного призначення.

16 вересня, за даними Bloomberg, ЄС відтермінував презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії через вимогу Трампа посилити європейські обмеження в обмін на аналогічні кроки з боку США.

17 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій після переговорів із Трампом. Вона зазначила, що обговорила з ним посилення спільного тиску на Москву.

Фон дер Ляєн наголосила, що російська воєнна економіка значною мірою залежить від доходів від викопного палива, які фінансують агресію проти України. Єврокомісія також запропонує прискорити відмову від імпорту російських енергоносіїв, щоб зменшити залежність ЄС і обмежити фінансові ресурси Кремля, додала вона.