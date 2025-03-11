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ЄС утримається від великих штрафів для Apple і Meta за порушення закону про цифрові ринки – Reuters

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Остаточний вердикт буде винесено до кінця березня /Getty Images

Остаточний вердикт буде винесено до кінця березня Фото Getty Images

Європейська комісія не планує найближчим часом застосовувати значні штрафи до компаній Apple і Meta за порушення Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA). Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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Деталі 

  • Антимонопольний орган ЄС наразі зосереджений на забезпеченні дотримання закону, а не на покаранні компаній, пише видання. До того ж Єврокомісія врахувала, що виявлені порушення не мали тривалого характеру.
  • Джерела зазначають, що остаточне рішення про штрафи ще не ухвалено, і ситуація може змінитися. Очікується, що вердикт буде винесено до кінця березня.
  • Раніше Meta заявила, що вважає претензії регуляторів надмірними, попри її зусилля відповідати вимогам ЄС. Apple зазначила, що зміни в рамках DMA підвищують ризики для користувачів і розробників через загрози від шкідливих програм і шахрайства.

Контекст

Згідно із Законом про цифрові ринки (DMA), шість великих технологічних компаній – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, ByteDance Ltd. (власник TikTok) та Microsoft Corp. – зобов’язані виконувати нові обмеження та вимоги. Закон стосується посередників, що надають послуги пошукових систем, соціальних мереж і додатків, якими користуються інші компанії. Він спрямований на створення рівних умов для конкуренції та розширення вибору для користувачів.

25 березня 2024 року Європейський Союз розпочав перевірку дотримання цими компаніями положень DMA. У разі порушень їм загрожують штрафи: до 10% від річного глобального доходу, а за повторних порушень – до 20%.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити мита проти країн, які штрафують американські компанії. У відповідь представники ЄС заявили, що їхні розслідування залишаються об’єктивними та неупередженими.

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