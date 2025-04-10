ЄС відтермінував на 90 днів контрзаходи проти мит Трампа

Європейський Союз вирішив відкласти на 90 днів запровадження контрзаходів у відповідь на мита, введені Трампом. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 квітня.

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«Ми врахували заяву президента Трампа і хочемо дати шанс переговорам. Хоча контрзаходи ЄС, які підтримали країни-члени, уже готові, ми призупиняємо їх на 90 днів», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона заявила, що у разі невдачі переговорів ці контрзаходи все ж набудуть чинності.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, триває підготовка до можливих додаткових контрзаходів. «Як я вже зазначала раніше, ми розглядаємо всі можливі варіанти», – додала вона.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Дональд Трамп оголосив про запровадження 20-відсоткового мита на весь імпорт із Китаю та пригрозив 25-відсотковими митами на більшість товарів із Канади й Мексики, хоча їх впровадження тимчасово відтермінував. Також було введено високі мита на імпорт сталі та алюмінію, а 2 квітня Трамп оприлюднив нові глобальні взаємні мита, зокрема 25-відсоткове мито на імпорт автомобілів.

Пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про взаємну відмову від мит на промислові товари Трамп відхилив, наполягаючи, що ЄС має погодитися на закупівлю американських енергоносіїв на суму $350 млрд в обмін на відтермінування нових тарифів.

У відповідь 9 квітня країни ЄС підтримали ініціативу Єврокомісії про торговельні контрзаходи проти США через американські 25-відсоткові мита на сталь і алюміній. Частина нових мит ЄС мала набути чинності вже 15 квітня, друга – у середині травня, а третя хвиля стартувала б 1 грудня. Основна частина товарів обкладатиметься митом 25%, окремі категорії – 10%.

Того самого дня Трамп вирішив відкласти на 90 днів підвищення мит для окремих країн, але водночас збільшив мита на китайський імпорт до 125%, посиливши економічний тиск на Пекін.