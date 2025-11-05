Руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства проведут встречу 7 ноября, чтобы попытаться преодолеть политическую безысходность по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования «репарационного займа» Украины на €140 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

Подробности

Встреча в пятницу состоится после того, как во вторник заместители министров финансов не добились прогресса в переговорах по репарационному кредиту. Еврокомиссия подчеркнула, что время истекает.

«Чем дольше мы медлим, тем сложнее будет найти выход. Это может подвергнуть сомнению некоторые промежуточные решения», – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис журналистам в Софии, столице Болгарии, пишет Reuters.

Он добавил, что ЕС может быть вынужден разработать переходное решение для финансирования Украины в начале 2026 года, если соглашение о займе на основе замороженных российских активов будут продолжать затягивать.

«Если у нас будут дальнейшие задержки без принятия решения о займе на возмещение убытков, тогда возникает вопрос: как мы обеспечим финансовую поддержку Украине в начале следующего года?» – подчеркнул Домбровскис.

Без поступления средств к весне Украина столкнется с бюджетным дефицитом. Если соглашение об использовании российских активов не будет заключено, Еврокомиссия предупреждает правительства стран ЕС, что им придется финансировать Киев из собственных бюджетов, а желание этого ограничено, после того как пандемия истощила национальные финансы, пишет издание.

«Как мы собираемся найти €140 млрд из европейских бюджетов в это время?» – риторически спросил замминистра финансов одной из стран ЕС, выражая раздражение позицией Бельгии.

Еврокомиссия представит Бельгии меморандум по альтернативным вариантам финансирования Украины, которые будут предусматривать заимствования на уровне ЕС. Существует надежда, что Барт де Вевер, также сталкивающийся с финансовыми ограничениями, уступит, поняв, что других реальных вариантов нет.

Контекст

Общая стоимость замороженных суверенных активов России в ЕС оценивается примерно в €211 млрд. Всего страны ЕС, G7 и Австралия заморозили около €260 млрд в виде наличных и ценных бумаг.

В октябре 2024 года Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита на сумму до €35 млрд. Этот заем является частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), которую финансируют за счет доходов от замороженных российских активов. Вскоре страны G7 утвердили кредит в размере $50 млрд для Украины, из которых $20 млрд предоставляют США.

29 августа Еврокомиссия начала работу над механизмом использования около €200 млрд замороженных активов РФ. В частности, рассматривается вариант создания специального целевого холдинга с участием стран G7. До конца 2025 года ЕС планирует выплатить Украине €18 млрд, что побуждает к поиску новых способов использования замороженных российских активов.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должны были финансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС перенесли принятие решения на декабрь, поэтому планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года стали невозможными.