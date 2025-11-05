Руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства проведут встречу 7 ноября, чтобы попытаться преодолеть политическую безысходность по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования «репарационного займа» Украины на €140 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.
Подробности
- Встреча в пятницу состоится после того, как во вторник заместители министров финансов не добились прогресса в переговорах по репарационному кредиту. Еврокомиссия подчеркнула, что время истекает.
- «Чем дольше мы медлим, тем сложнее будет найти выход. Это может подвергнуть сомнению некоторые промежуточные решения», – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис журналистам в Софии, столице Болгарии, пишет Reuters.
- Он добавил, что ЕС может быть вынужден разработать переходное решение для финансирования Украины в начале 2026 года, если соглашение о займе на основе замороженных российских активов будут продолжать затягивать.
- «Если у нас будут дальнейшие задержки без принятия решения о займе на возмещение убытков, тогда возникает вопрос: как мы обеспечим финансовую поддержку Украине в начале следующего года?» – подчеркнул Домбровскис.
- Без поступления средств к весне Украина столкнется с бюджетным дефицитом. Если соглашение об использовании российских активов не будет заключено, Еврокомиссия предупреждает правительства стран ЕС, что им придется финансировать Киев из собственных бюджетов, а желание этого ограничено, после того как пандемия истощила национальные финансы, пишет издание.
- «Как мы собираемся найти €140 млрд из европейских бюджетов в это время?» – риторически спросил замминистра финансов одной из стран ЕС, выражая раздражение позицией Бельгии.
- Еврокомиссия представит Бельгии меморандум по альтернативным вариантам финансирования Украины, которые будут предусматривать заимствования на уровне ЕС. Существует надежда, что Барт де Вевер, также сталкивающийся с финансовыми ограничениями, уступит, поняв, что других реальных вариантов нет.
Контекст
Общая стоимость замороженных суверенных активов России в ЕС оценивается примерно в €211 млрд. Всего страны ЕС, G7 и Австралия заморозили около €260 млрд в виде наличных и ценных бумаг.
В октябре 2024 года Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита на сумму до €35 млрд. Этот заем является частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), которую финансируют за счет доходов от замороженных российских активов. Вскоре страны G7 утвердили кредит в размере $50 млрд для Украины, из которых $20 млрд предоставляют США.
29 августа Еврокомиссия начала работу над механизмом использования около €200 млрд замороженных активов РФ. В частности, рассматривается вариант создания специального целевого холдинга с участием стран G7. До конца 2025 года ЕС планирует выплатить Украине €18 млрд, что побуждает к поиску новых способов использования замороженных российских активов.
24 октября Бельгия заблокировала предоставление Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должны были финансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС перенесли принятие решения на декабрь, поэтому планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года стали невозможными.
