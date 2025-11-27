Европейский парламент призвал Европейский союз более активно поддерживать мир в Украине и взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность. Об этом говорится в совместной резолюции самых крупных политических групп Европейского парламента, проголосованной 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Подробности

В резолюции, поддержанной 401 голосом, европарламентарии призывают ЕС и его государства-члены продемонстрировать лидерство «в этот решающий геополитический момент и продолжать сотрудничество с Вашингтоном и другими единомышленниками, чтобы обеспечить, чтобы переговоры о справедливом и длительном мире отвечали принципам международного права».

Депутаты Европарламента считают, что любому устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня, это должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности ЕС и США для Киева – равноценными гарантиям статьи 5 НАТО и статьи 42.7 ЕС – «Для предотвращения, сдерживания и немедленного противодействия любой возобновленной агрессии».

В документе зафиксировано, что любая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами российской территорией.

«Опираясь на необходимость участия Европы в любых мирных переговорах, поскольку исход войны в Украине будет оказывать глубокое влияние на весь европейский порядок безопасности, они повторяют, что «ничего по Украине не должно решаться без Украины и ничего по Европе – без Европы», – отмечается в сообщении.

В резолюции говорится, что «амбивалентность политики Вашингтона по отношению к Киеву вредит цели достижения продолжительного мира».

«Депутаты подчеркивают, что любое мирное соглашение не должно ограничивать возможности Украины защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность. Они повторяют, что Украина имеет свободу выбирать свои союзы по безопасности и политические союзы без права вето России», – говорится в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что любое мирное соглашение должно предусматривать «полную компенсацию Россией материального и нематериального ущерба, который она нанесла Украине».

Депутаты Европарламента призывают ЕС и его государства-члены немедленно принять и реализовать юридически и финансово обоснованный «репарационный кредит» для Украины, подкрепленный замороженными российскими активами. Они уточняют, что судьба и условия инвестирования этих активов не являются предметом переговоров без ЕС», – говорится в сообщении.

Парламент настаивает на том, чтобы никакие санкции ЕС не были отменены до заключения мирного соглашения. «Если Россия откажется присоединиться к серьезным мирным переговорам, депутаты Европарламента призывают ЕС ввести дальнейшие существенные санкции», – отмечается в документе.

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между чиновниками США и Украины относительно предложенного Вашингтоном плана прекращения войны. Киев вместе с европейскими партнерами внес контрпредложения, ключевым элементом которых стали гарантии безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора НАТО. По итогам встречи стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ о мире»; работа над ним продолжается. Forbes Ukraine отслеживал развитие событий вокруг этого плана.

25 ноября в Абу-Даби украинская делегация принципиально согласилась с мирным планом, предложенным администрацией президента Дональда Трампа; остались лишь незначительные детали, которые еще нужно согласовать. Об этом сообщили CBS News, ABC News и Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, осведомленные с ходом переговоров.

Представитель Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Соединенные Штаты достигли «существенного прогресса» в подготовке мирного соглашения между Украиной и Россией, однако еще есть «несколько чувствительных, но вполне решаемых моментов», требующих финального согласования.