Європейський парламент закликав Європейський Союз активніше підтримувати мир в Україні та взяти на себе більшу відповідальність за європейську безпеку. Про це йдеться в спільній резолюції найбільших політичних груп Європейського парламенту, яка була проголосована 27 листопада. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Деталі

У резолюції, яку підтримали 401 голосом, європарламентарі закликають ЄС та його держави-члени продемонструвати лідерство «в цей вирішальний геополітичний момент та продовжувати співпрацю з Вашингтоном та іншими однодумцями, аби забезпечити, щоб переговори про справедливий та тривалий мир відповідали принципам міжнародного права».

Депутати Європарламенту вважають, що будь-якому сталому миру має передувати ефективне припинення вогню, це має бути підкріплено надійними гарантіями безпеки ЄС та США для Києва – рівноцінними гарантіям статті 5 НАТО та статті 42.7 ЄС – «Для запобігання, стримування та негайної протидії будь-якій відновленій агресії».

У документі зафіксовано, що будь-яка тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та його державами-членами російською територією.

«Наголошуючи на необхідності участі Європи в будь-яких мирних переговорах, оскільки результат війни в Україні матиме глибокий вплив на весь європейський порядок безпеки, вони повторюють, що «нічого щодо України не повинно вирішуватися без України і нічого щодо Європи – без Європи», – зазначається в повідомленні.

В резолюції йдеться, що «амбівалентність політики Вашингтона щодо Києва шкодить меті досягнення тривалого миру».

«Депутати наголошують, що будь-яка мирна угода не повинна обмежувати можливості України захищати свій суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Вони повторюють, що Україна має свободу обирати свої безпекові та політичні союзи без права вето Росії», – сказано в пресрелізі.

В документі підкреслюється, що будь-яка мирна угода повинна передбачати «повну компенсацію Росією матеріальної та нематеріальної шкоди, яку вона завдала Україні».

«Депутати Європарламенту закликають ЄС та його держави-члени негайно прийняти та реалізувати юридично та фінансово обґрунтований «репараційний кредит» для України, підкріплений замороженими російськими активами. Вони уточнюють, що доля та умови інвестування зазначених активів не є предметом переговорів без ЄС», – йдеться в повідомленні.

Парламент наполягає, щоб жодні санкції ЄС не були скасовані до укладення мирної угоди. «Якщо Росія відмовиться приєднатися до серйозних мирних переговорів, депутати Європарламенту закликають ЄС запровадити подальші суттєві санкції», – наголошується в документі.

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України щодо запропонованого Вашингтоном плану припинення війни. Київ разом з європейськими партнерами вніс контрпропозиції, ключовим елементом яких стали безпекові гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору НАТО. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується. Forbes Ukraine відстежував розвиток подій навколо цього плану.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios із посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» в підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком вирішуваних моментів», які потребують фінального узгодження.